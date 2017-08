Primeros sentenciados bajo Ley de Procedimiento Penal Abreviado, son del Tolima

Los hermanos Harold Felipe y Carlos Alfredo Castro Soto son los primeros colombianos en recibir un fallo condenatorio bajo la Ley 1826 de 2017, más conocida como Sistema Penal Abreviado y Acusador Privado, que entró en vigencia el 13 de julio último.

La decisión judicial fue proferida mediante un preacuerdo firmado entre la Fiscalía y los hoy sentenciados de 21 y 24 años de edad, detenidos en flagrancia el mismo 13 de julio, mientras cometían el hurto de una teja de zinc en una residencia de El Espinal (Tolima), por el cual deberán pagar una pena 9 meses de prisión.

Un día después de la aprehensión, el Juzgado Segundo Penal Municipal de El Espinal llevó a cabo la audiencia de legalización de captura de los procesados y la Fiscalía, como está descrito en la Ley de Procedimiento Penal Abreviado, trasladó el escrito de acusación y el descubrimiento probatorio.

El 28 de julio de 2017, la Fiscalía Segunda Local de la citada población tolimense radicó el escrito de preacuerdo en donde Harold Felipe y Carlos Alfredo Castro Soto aceptaron su responsabilidad en los hechos imputados como coautores del delito de hurto calificado con circunstancias de agravación punitiva. Además, a los procesados se les reconoció las circunstancias de marginalidad, ignorancia o pobreza extrema.

En audiencia celebrada el pasado 2 de agosto se verificó la legalidad del preacuerdo y el juez dio a conocer su decisión.

“De esta manera, con la facilidad y lo expedito del procedimiento abreviado se garantiza a los colombianos una pronta y efectiva administración de justicia para delitos como el hurto, que ocupa el primer lugar en ocurrencia en el país y que ha aumentado en un 26 por ciento en lo corrido del año”, de acuerdo con el censo delictivo de la Fiscalía.

Otros delitos que serán judicializados mediante este trámite y que poseen un alto nivel de ocurrencia , pues se encastran entre los primeros puestos del ranking de delitos que afectan el patrimonio y la seguridad de los ciudadanos son:

Lesiones personales

Daño en bien ajeno

Lesiones personales sin secuelas

Violación de habitación ajena

Injuria por vías de hecho

Estafa

Según informó la Fiscalía, estas, son algunas de las conductas delictuales que se vienen tramitando bajo la Ley de Procedimiento Abreviado y Acusador Privado y representan el 57 por ciento de las noticias criminales que recibe la Fiscalía General de la Nación lo que demuestra que esta norma contribuirá no solo a agilizar el procedimiento judicial sino que permitirá disminuir visiblemente la congestión de los despachos.

Tres aspectos clave para entender la Ley de Procedimiento Abreviado y Acusador Privado:

¿Qué se creó?

Se creó un proceso especial abreviado pasando de 7 a 2 audiencias: Audiencia Concentrada y Audiencia de Juicio Oral. No se crean contravenciones penales, ni pequeñas causas

Otra audiencia es la de solicitud de imposición de medida de aseguramiento, que la puede solicitar el fiscal, la víctima y el acusador privado.

Como segundo punto, se reglamenta el parágrafo segundo del artículo 250 Constitucional creando la figura del Acusador Privado, que puede llegar a manejar la acción penal solicitando a la Fiscalía la conversión de la acción pública a privada.

El acusador privado vendría a ser un fiscal de su propio caso y puede acusar ante el Juez de Conocimiento y llevar el proceso hasta el juicio oral.

¿Qué debe hacer la víctima para que le conviertan la acción penal de pública a privada?

Para que el fiscal pueda convertir la acción penal de pública a privada, la víctima debe solicitarlo al fiscal antes del traslado del escrito de acusación o en la misma audiencia de solicitud de imposición de medida de aseguramiento.

Para otorgarla el fiscal debe verificar que la solicitud provenga de quien tiene la calidad de víctima, que se trate de una conducta típica, que las víctimas (en el caso que sean varias) estén de acuerdo, que el acusado no sea inimputable, ni un adolescente. Que el ámbito de afectación de la conducta sea el de la propia víctima y no sea un caso de relevancia de macrocriminalidad, que el acusado no pertenezca a una organización criminal, y que por la conversión la víctima no sea puesta en riesgo.

¿El acusador privado es la misma víctima?

Sí, puede ser la misma víctima directa o indirecta, de acuerdo con el artículo 132 del Código de Procedimiento Penal.