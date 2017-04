Estas son las noticias más importantes del Tolima hoy 28 abril de 2017

RCN Noticias del Tolima

De manera indefinida la multinacional Anglo Gold Ashanti ha tomado la decisión de suspender los trabajos de exploración del proyecto minero de La Colosa.

El concejal de Cajamarca, Camilo Padilla, dijo que la suspensión del proyecto de La Colosa no debe sorprender a nadie y dijo reclamó de Anglo Gold no solo que no solo suspenda sino que cancele de manera definitiva el proyecto y devuelva los títulos mineros que en su momento le fueron otorgados por el gobierno nacional.

El Estado le falló a la pequeña Sara Salazar al no cumplir con los protocolos ni realizar el seguimiento frente al estado de la menor de tres años muerta el pasado fin de semana, dijo la secretaria de salud del Tolima, Sandra Liliana Torres.

Sectores defensores de la minería en Cajamarca sostuvieron que la decisión de la compañía minera AngloGold Ashanti de suspender sus operaciones en el proyecto La Colosa, constituye un revés para la economía de esa población.

La Corporación Festival Folclórico Colombiano tendrá que responder con facturas en qué se invirtieron los mil 600 millones de pesos del convenio para la temporada navideña e la ciudad.

El concejal Jorge Bolívar dijo que a la fecha se está configurando un detrimento al patrimonio público que debe ser objeto de investigación desde lo penal, lo fiscal y lo disciplinario.