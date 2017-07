Con toma pacífica de una mina en el Cesar, indígenas piden finalizar con la minería ilegal

Los miembros de estas comunidades indígenas recordaron que existen cerca de 160 minas que estarían afectando 332 fuentes hídricas incluidas la Ciénaga Grande de Santa Marta.



Autoridades indígenas y miembros de las comunidades que habitan en la Sierra Nevada se tomaron las instalaciones de una mina en Valledupar. Piden se realice el proceso de consulta previa y se controle el daño que estas minas hacen a su territorio.

Miembros de las comunidades indígenas que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta realizaron una toma pacífica en la mina La Peña del Horet, ubicada en la vía que de Valledupar conduce al corregimiento de La Mesa. Una forma de protestar por la explotación minera que se realiza en el lugar y que destacan, se hace sin realizar el proceso de consulta previa.

Durante la jornada, en la que estuvieron presentes los mamos o autoridades ancestrales de estos pueblos; los indígenas pidieron que se detenga la explotación en esta y otras minas que se encuentran en su territorio; por lo menos hasta que se realice el proceso de consulta previa, bajo las condiciones que ellos consideran necesarias.

Los miembros de estas comunidades indígenas recordaron que existen cerca de 160 minas que estarían afectando 332 fuentes hídricas incluidas la Ciénaga Grande de Santa Marta. Sumado a eso, indicaron que el Concejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada de Santa Marta, CTC, en la que se asegura que son 348 títulos y solicitudes de títulos mineros, hay 285 títulos mineros vigentes, 132 proyectos mineros en marcha, y existen siete bloques mineros activos.

“Estos cerros están para que habite el aire, el agua y la vida y nada de eso se está respetando” aseguró uno de los mamos presentes en el lugar quien pedía ingresar para ver que tanto daño se había efectuado en el medio ambiente del lugar.

En relación a este tema el Jefe de la oficina Jurídica Corporación Autónoma Regional del Cesar, Julio Suárez Luna aseguró que esta mina opera de manera ilegal e indicó que desde la Corporación ya se han tomado las medidas necesarias para evitar que se dé la explotación que allí se hace. “Hoy la cantera no goza de titulo minero por lo que se configura como minería ilegal y el proceso se encuentra en formulación de cargos”. Señaló el funcionario.

Fernando Villegas abogado de la cantera, aseguró que ellos son respetuosos con las autoridades tradicionales de los pueblos y de la Sierra Nevada y que buscan el camino del dialogo. “desde el año 2015 solicitamos para que se haga la convocatoria para hacer la consulta con los pueblos, pero ellos no acuden al encuentro” aseguró el abogado quien recordó en marzo de este año se planeo una reunión para realizar la consulta previa pero que los indígenas no fueron. “Como no vimos intención de acuerdo, terminamos la reunión” destacó.