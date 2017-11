Trabajadoras del chance laboran con miedo tras atentados en Soledad y Juan de Acosta

En el centro de Barranquilla trabajadoras de la empresa super giros dedicadas a la venta del chance se encuentran preocupadas tras los atentados donde dos empleados de la empresa fueron asesinados en el municipio de Soledad y Juan de Acosta.

Carol Martínez, empleada del chance asegura que ” no estamos en paz, es una incertidumbre todo esto y la verdad es que lo primero para mí son mis hijos y mi familia, si esto no mejora me retiro“.

El sentir de las trabajadoras del chance es generalizado, ya que han revivido los temores que se vivieron en el año 2013 cuando se registraron 9 ataques de los cuales 6 empleados fueron asesinados en la costa Caribe y 3 resultaron heridos.

Las autoridades y el grupo especial de antisecuestro y antiextorsión adelantan las pesquisas para determinar quién están detrás de estos hechos de intimidación civil.