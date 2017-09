Trabajadores de la EPS Medimas se encuentran en un limbo laboral en Barranquilla

Foto: Tomada de Google.com

En asamblea permanente se encuentran trabajadores de la EPS Medimas por retraso en el pago de sus salarios y la negligencia de la entidad en el reconocimiento de sus prestaciones sociales. Por lo menos 50 trabajadores en Barranquilla y 30 en el municipio de Soledad han cesado sus actividades hasta tanto no se resuelva su situación.

” Es insostenible esta situación porque nuestras familias necesitan de nuestros recursos económicos, tenemos deudas, compromisos y el pago del alquiler no da espera, y no solo eso la atención a los usuarios es terrible hay personas que no reciben sus medicamentos y la más increíble es que la EPS no será intervenida”, señaló Carla Sánchez trabajadora de la EPS

En relación a los pacientes la Personería de Barranquilla denunció que como hecho grave, en la regional de Medimás, la EPS diariamente se están recibiendo entre 12 y 15 quejas contra esa entidad.

Pacientes que recibían atención en Cafesalud por tutelas denuncian que Medimas no los atiende ahora porque las tutelas no son contra ellos. Son tutelas que impetraron como usuarios cuando se trató de Saludcoop y la reciente Cafesalud. Desconociendo que el proceso implica una rigurosa continuidad de servicios y responsabilidades.