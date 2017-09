Transición de Cafesalud a Medimás provoca cierre de más servicios en clínica de Pereira

Foto: Tomada de Google.com

Trabajadores de la salud afirman que la transición de Cafesalud a Medimás sepultó lo poco que había para la prestación del servicio de salud y las condiciones laborales de muchos empleados.

De acuerdo con Alejandro Ceballos, integrante de la Junta Nacional del Sindicato Sintrasaludcol, la debacle en que se encuentra la EPS Medimás, ya había sido advertida, pues en lugar de ampliar los servicios y la capacidad, ha reducido y ofertado servicios con prestadores con los que ni siquiera tienen contrato.

Ceballos sostuvo que esto ha ocasionado que miles de pacientes deban acudir a los estrados judiciales a implorar por una atención u autorización, causando un colapso en ambas instancias. Así mismo, indicó que “Medimas a vox populi dice que tiene redes en todo el país, y eso es totalmente falso, a la gente le dan autorizaciones con empresas con las que no se tiene convenio, y lo único que hacen es remitir a la gente para evitar que se haga un escándalo en sus dependencias. En este momento por ejemplo estamos peor, porque Medimás no está validando los contratos que estaban vigentes con Cafesalud, hoy Medimás no quiere contratar con Esimed que era con quien tenían contratado el servicio de clínica en la ciudad”.

Añadió el integrante de la junta nacional del Sindicato, que hay una especie de traición de la EPS Medimás con la IPS Esimed, la cual prestó los servicios de salud durante mucho tiempo y ahora ha clausurado varios de sus servicios médicos.