Transportadores de servicio público en Cartagena denuncian que tienen más de 8 meses que no reciben pago de salarios

Sin mensualidad, sin salud y pensión y sin servicios que garanticen una buena labor, es la situación que padecen desde hace más de 8 meses, los transportadores de servicio público afiliados a la empresa PEMAPE.

Alexander Correa uno de los conductores afectados manifestó que la respuesta por parte de algunos funcionarios con respecto a su pago ha sido bastante desorbitante.

“La empresa pemape nos adeuda nueve meses desde el más de marzo no nos han pagado más un salario, nos adeudan ocho meses de pensión, los aportes a la salud no los han pagado, las cesantías, las primas, nada de eso han cancelado. Nosotros colocamos un derecho de petición a la empresa, pero hicieron caso omiso a este acto. La respuesta que nos dieron algunos funcionarios fue que ellos no van a vender sus propiedades para pagar a los conductores”

Señalo que “para nadie es un secreto que ellos no deben vender sus propiedades, con una venta de cartulina diaria con un costo de 81mil pesos donde somos 130 carros al día da un total de 11millones de pesos diarios a un mes se va a 300millones de pesos que con eso les alcanza y sobra para pagarnos a los 23 conductores que tienen afiliados“.

El gremio ha insistido con la empresa PEMAPE para que logren darles una explicación y los esfuerzos han sido en vano. Así lo expresó Eduardo Gallardo, conductor afectado.

“Hasta el momento, PEMAPE no nos ha dado fecha para realizarnos el pago de los nueve meses que nos adeudan, no nos dan fecha, no nos dicen nada, los funcionarios ya no dan la cara ni dicen nada. Hasta el momento estamos a la deriva sin que nos paguen un peso“.

Los transportadores esperan un pronunciamiento por parte del gerente Pedro Manuel Pereira y de esta manera poder llegar acuerdos mutuos.