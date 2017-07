Transportadores rechazan prueba piloto de integrar alimentadores de Metrolínea con buses convencionales

Como una total improvisación que se aplicó sin consultarse, calificó el gremio de los buses convencionales, las pruebas que se vienen realizando en algunos sectores de la ciudad y que buscan integran en un solo servicio los alimentadores del sistema de transporte masivo Metrolínea y los buses convencionales que por años han transitado en Bucaramanga.

Víctor Hugo Ferreira, gerente general de la Asociación de Inversionistas en el Transporte Convencional, aseguró que la ciudad no necesita tal unión y que la situación económica del gremio no la soportaría.

“Eso es una total improvisación, cómo es que piensan hacer esas pruebas y no nos avisen, la verdad es que nosotros nos enteramos por un comentario de uno de los de Metrolínea y entonces quedamos como que no sabíamos qué hacer. Ahorita la situación no está para que se dé un acuerdo de eso porque tanto a Metrolínea como a nosotros nos tiene ‘agarrados’ el tema de la piratería, sobre todo en el norte”.

Aseguró que de concretarse tal prueba, implicaría repartir en un 50% las ganancias que les deja diariamente el transportar pasajeros.

“No estamos para entregar el 50% de nuestra producción, la situación no está para pintarla así”.

El gremio aseguró que no se les ha consultado sobre el plan piloto y que cuando se enteraron fue por un funcionario de Metrolínea, situación que los ha incomodado.