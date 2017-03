Transportadores de Tibú exigen a FondoPaz el pago del servicio de traslado de guerrilleros a Caño Indio

El pasado 8 de febrero 53 vehículos de la empresa Servitrascat del municipio de Tibú, realizó el traslado de cerca de 250 guerrilleros de las Farc, desde el punto de pre-concentración en la vereda Caño Thomás zona rural del municipio de Teorama hacia Caño Indio, Zona Veredal Transitoria de Normalización en el Catatumbo.

El acuerdo inicial entre la contratista y el fondo encargado de la logística de las Zonas Veredales, fue realizar la movilización vía terrestre de los hombres del frente 33 de las Farc a la vereda Caño Indio, entre los días 8 y 11 de febrero; servicio tasado en cerca de 333 millones de pesos.

Sorley Gélvez gerente de Servitrascat en diálogos con RCN Radio, afirmó que debido al bloqueo realizado por el campesinado, luego de la supuesta aparición de grupos paramilitares en la zona, el traslado de los miembros de las Farc se retrasó por tres días mientras se restablecían las condiciones de seguridad para continuar el transporte.

Sin embargo, FondoPaz solo quiere cancelar el servicio de los cuatro días pactados en el contrato inicial, desconociendo los tres días de Stand By ocasionado por los bloqueos.

“FondoPaz solo quiere pagar los cuatros días que estaban programados, pero no contábamos que se iba a estancar el transporte, no quiere reconocer los días que estuvimos paralizados en la zona; no nos responden mensajes, llamadas ni correos” expresó la gerente de Servitrascat.

Gélvez agregó “Son 500 millones de pesos el total del servicio, pero solo quieren pagar 333 millones y nosotros no podemos asumir los gastos de movilidad, fletes y alimento de los conductores en los días de parálisis”

En una reunión con la administración municipal, se definió dar un tiempo de espera al fondo encargado de la logística de las Zonas Veredales, con el fin de obtener una respuesta positiva a las peticiones de la contratista; “Si no cancelan el servicio prestado, vamos a tener que realizar una manifestación en la entrada a la zona veredal, hasta que el gobierno nacional se apersone de la situación” puntualizó la gerente.