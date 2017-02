El transporte escolar es motivo de preocupación en Manizales por falta de recursos

Padres de familia y directivos docentes de Manizales, expresaron a instancias de RCN Radio su inconformismo por el problema que se ha generado con el trasnporte escolar y que afecta especialmente a la población estudiantil de la zona rural de Manizales. Dicen que el gobierno municipal sólo les pagó lo correspondiente a los meses de febrero y marzo y luego los rectores de los colegios tendrían que gestionar los recursos por su propia cuenta mientras llegan los giros del Ministerio de Educación. El secretario de Educación del Municipio, Juan Carlos Gómez Montoya, se pronunció alo respecto y dijo que el transporte escolar es el tema más complidado en la actualidad, pero aspiran a solucionar en una semana algunas dificultades que han tenido, porque se estaban girando los recursos como igual se deberá hacer en este primer semestre, al Fondo Educativo de las diferentes instituciones, para que ellos a su vez hagan su proceso y contraten el transporte respectivo.

El funcionario reiteró que el decreto presidencial 92 del 23 de enero no lo permite, pero se verán obligados a hacerlo para el primer semestre así no tengan los recursos, porque para esta operación hay que tener la platra en caja. Explicó que con la Secretaría de Hacienda están adelantando un ejercicio con el fin de que los rectores no se preocupen ni tengan lios jurídicos y por el contrario tengan la tranquilidad necesaria en estos dos primeros meses, mientras haya flujo de caja en el municipio para tener todo el semestre sin problemas y abrir un proceso licitatorio.