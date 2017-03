Tras 17 años de espera, cartageneros vuelven a tener nueva soberana nacional de la belleza

La reina Laura Gonzales Ospino, junto al Alcalde Manuel Vicente Duque, y la Primera Dama del Distrito, Viviana Sanches de Duque. Foto de RCN Radio

La elección de Laura Gonzales Ospino, como nueva Señorita Colombia, se ha convertido en una celebración anticipada de las Fiestas de Independencia que tradicionalmente se celebran en La Heroica, en el mes de noviembre.

La representante de la belleza cartagenera, ha logrado con su carisma cautivar a propios y visitantes, donde muchos la dan como gran favorita para traerse la corona en la próxima edición de Miss Universo.

La nueva soberana nacional de la belleza tuvo en la tarde este martes, su primer encuentro con el público cartagenero, a partir de un espacio que se habilitó en el salón ‘Vicente Martínez Martelo’ de Alcaldía de Cartagena, en el centro histórico de la ciudad.

La reina de los colombianos llegó sonriente a la cita con el alcalde Manuel Vicente Duque, y la Primera Dama del Distrito, Viviana Sanchez de Duque. Lucía un largo vestido blanco con estampado floral, y por supuesto, la corona que la acredita como la más bella del país. Corona que en los 83 años del Concurso Nacional de Belleza, sólo había sido otorgada a la cartagenera Andrea Noceti para el periodo 2000-2001 y que tras 17 años después, vuelve a ostentar otra mujer representante de la belleza local.

Tras una breve pasarela, realizada a solicitud del público, Gonzales Ospino se dirigió a los ciudadanos asistentes en donde dedicó el triunfo a todos los cartageneros. “Se lo merecen, se lo merecen. Han estado allí en cada evento, ustedes estuvieron en el concurso y fueron la mejor barra de todas”, expresó.

Así mismo, manifestó que como reina de los colombianos, buscará ser una voz que represente al pueblo no sólo ante la dirigencia política nacional, sino también para mostrar lo mejor del país en el exterior. “Quiero ver en cada colombiano que me encuentre, aprender, escuchar, llenarme de su cultura, para poder hablar no sólo con nuestros dirigentes, sino de ustedes en el exterior”, apuntó.

Posteriormente, tomó la palabra el mandatario de los cartageneros, quien bastante emocionado informó tras un encuentro con el jurado que escogió a Gonzales Ospino, porqué la candidata de Cartagena fue la triunfadora. “Hablé con la puertorriquera, de apellido Corrosquillo, y me dijo algo que yo comparto totalmente: ella apenas está despegando, de aquí cuando empiece Miss Universo, van a tener una ‘mostra’, ella tiene un talento natural enorme y por eso la elegimos”, expresó.

Una vez saludó a los ciudadanos, la mujer más bella de Colombia se subió junto con el alcalde Duque a un vehículo del Cuerpo de Bomberos que la esperaba en la avenida Venezuela, cerca a la Torre del Reloj. Allí, contagiada de la alegría del pueblo, se contoneó al son de porro y fandango, en donde el público respondía explanando “reina, reina”. Luego del encuentro la soberana nacional de la belleza, comandó una caravana que recorrió diferentes puntos de la ciudad, cuyo recorrido finalizó en el parque Lacides Segovia del barrio Manga.