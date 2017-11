Tras apertura de averiguación de la Superservicios, operador del relleno sanitario dio su punto de vista

Sandro Néstor Condía Pérez, presidente Junta Directiva de Coservicios. Foto: RCN Radio.

Ante el anuncio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a través del superintendente delegado para acueducto alcantarillado y aseo, Julian López Murcia, de abrir averiguación preliminar sobre las razones técnicas que motivaron a las directivas de la compañía de Servicios Públicos de Sogamoso, Coservicios, a no recibir residuos a 43 municipios que disponían en el relleno sanitario de Sogamoso, el presidente de la junta directiva de la compañía se entregó a los medios de comunicación el punto de vista sobre dicha averiguación.

Sandro Néstor Condía Pérez, presidente de la Junta Directiva, aseguró que “como bien lo expresa el Superintendente delegado, el cierre solamente puede depender de razones técnicas; la razón técnica que le asiste a la compañía, es que la capacidad remanente, solo permite recibir residuos a Sogamoso por un término aproximado de 45 días, esa es la razón técnica que nosotros sustentamos”.

Según Condía, la Superintendencia está en la obligación de verificar técnicamente si esto es cierto o no. Hasta el momento la topografía que se hizo con el acompañamiento de funcionarios del Plan Departamental de Aguas PDA Boyacá, el día sábado, evidenció que efectivamente la capacidad remanente es de 843,79 metros cuadrados, lo que sirve para el almacenamiento aproximado de 2,373 tonelada, que sería la disposición de basuras en un término aproximado de únicamente 30 días.

Ante la presunción de falta de estudios técnicos que argumenta la Superintendencia, el presidente de la junta directiva aseguró que no se cuenta con los planos de los vasos realizados porque esas obras fueron realizadas por el Ministerio de Vivienda y no por Coservicios, es decir que dichos planos deben reposar en el archivo de contrato de obra celebrado por esa entidad.

“Lo que quiero dejar claro es que indistintamente de que tengamos los planos o no, al operador se le entregó el espacio físico construido y ese espacio fue el que utilizó Coservicios desde el año 2012 a la fecha, para disposición final cumpliendo con las densidades de compactación, haciendo el manejo técnico de la disposición final y este vaso llegó a su nivel máximo de llenado y eso es una realidad innegable que la misma Superintendencia puede evidenciar. Que tengamos o no unos planos, pues la realidad no se cambia”, puntualizó Sandro Condía.