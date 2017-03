El traslado de varias familias al Nuevo Gramalote origina críticas de diversos sectores de la región

La falta de alumbrado público, la ausencia de servicio de salud, educación y seguridad, origina diversos reparos de la personería de Gramalote y de algunos líderes comunales.

Para el próximo fin de semana se tiene previsto el traslado de 54 familias que fueron seleccionadas por el Fondo de Adaptación a su respectiva vivienda, en el casco urbano del Nuevo Gramalote, en donde la entidad afirma que todo está listo en materia de acueducto, alcantarillado y energía.

Mientras que Gerardo Villamizar personero de Gramalote dijo a RCN “nos preocupa que va a suceder con varias familias conformada por niños y ancianos, y van a llegar a un lugar en donde continúan las obras, pero no hay alumbrado público, ni hospital, tampoco escuela, ni mucho menos puesto de Policía”.

Agregó que la vía no se encuentra en buen estado y aún no se tiene información del servicio de transporte público que estará brindando el servicio a la comunidad.

Mientras que un líder comunal dijo a RCN “Yo necesito mi casa, me urge, pero no aceptaría irme en estos momentos hasta que no hayan culminado todas las obras, me da temor que al final no se cumpla lo anunciado por parte del gobierno nacional y las obras queden a medias”.