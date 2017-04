Trastornos del estado de ánimo afectan a Cartageneros

En Cartagena de mil 720 casos de patologías mentales que se atendieron durante el año 2016, los trastornos del estado del ánimo reportaron el mayor porcentaje de casos con un 45,3%.

Siguen los trastornos psicóticos con un 42,5% y el consumo de sustancias psicoactivas con un 3,2%.

Durante el año pasado se registraron 28 suicidios de los cuales 26 casos fueron de hombres y dos de mujeres. El 50% de ellos oscilaba entre los 25 y 45 años y padecían de depresión.

Adriana Meza, directora del Departamento de Salud de Cartagena, dijo que “regularmente las personas deprimidas pueden sentirse cansadas, con estados de tristezas. A veces estos trastornos pueden ser del tipo bipolar, pasan de la tristeza extrema a la alegría extrema; pueden tener pérdida o aumento de peso sin causa alguna, y lo más importante, sensación de no tener ganas de hacer nada, sensación de dejar de hacer, de dejar estar; muchos no se levantan, no se quieren bañar”.

De acuerdo a la autoridad de salud del distrito, dentro de los trastornos del estado de ánimo están los trastornos bipolares, trastornos y episodios depresivos, los cuales necesitan de mayor cuidado para evitar una crisis en la persona.