Trece EPS ponen en riesgo la atención de 14 mil niños atendidos en el Hospital Infantil de Cartagena

El mayor riesgo es para los niños de los programas de cirugía cardiovascular y de hemato-oncología

Las deudas de trece EPS al Hospital Napoleón Franco Pareja – Casa del Niño y UCI Doña Pilar, ya ascienden a más de 28.125 millones de pesos, una cifra que pone en riesgo la atención de más de 14 mil menores en la región caribe, una situación que se agudiza por la poca intención de la entidad de saldar sus cuentas.

El médico Luís Alberto Percy, director general del centro hospitalario, explicó que esas deudas lo obligaron a denunciar públicamente el mal comportamiento financiero de esas EPS, las cuales también están con vigilancia especial y en alto riesgo de liquidación, sin contar con las pérdidas asumidas por la liquidación de Caprecom, Saludcoop, SolSalud y Humana vivir.

“Este dinero que nos adeudan las EPS y que corresponde en muchos casos a deudas que tienen más de un año de ser contraída, obligaciones financieras que están a más de un año. Nos han llevado a hacer esta denuncia pública que busca concientizar a las autoridades de los problemas que tiene la Casa del Niño”, explicó Percy.

Según el profesional de la salud, el riesgo para la atención de los menores es muy elevado, y añadió que las EPS no tienen voluntad de pago, “desafortunadamente y en lo que va corrido del año, hemos tratado de hacer acercamiento y no ha sido posible tener unos acuerdos de pago, no hay una voluntad manifiesta para lograr recuperar el dinero de los niños”.

El Hospital Napoleón Franco Pareja y la UCI Doña Pilar son los únicos hospitales pediátricos en todo el departamento de Bolívar, también recibe pacientes infantiles de Córdoba, Sucre, Atlántico, Magdalena y César, casi la totalidad de la región Caribe.

Las EPS en mención son: Comfamiliar, Cafesalud, Saludvida, Comfacor, Comparta, Coomeva, Ambuq, Nueva EPS, Manexka, Emdisalud, Cajacopi, Capital Salud y Comfasucre