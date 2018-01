Treinta gandolas con carne de cerdo han ingresado a Venezuela, desde Cúcuta

Foto Archivo RCN Radio Cúcuta

Total hermetismo entre las autoridades de la ciudad de Cúcuta, ante el retraso presentado en el proceso de traslado de cientos de toneladas de carne provenientes del interior del país y de Estados Unidos, que debían estar en los hogares venezolanos el pasado 31 de diciembre.

RCN Radio conoció que 30 gandolas con cerca de 1200 toneladas de este producto, han podido ingresar por los puentes internacionales, Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, lo cual representa un 80 por ciento de la mercancía comprada a Colombia, por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

Sin embargo, en una última declaración, el presidente venezolano, aseguró que autoridades colombianas retuvieron “por más de una semana” toneladas de perniles compradas por su gobierno lo que generó su descomposición. “Quédense con sus perniles podridos”, expresó Maduro dirigiéndose a Colombia.

“Lo que pasó en la frontera con Colombia no tiene nombre (…) nos tiene una guerra el imperialismo con sus lacayos en el mundo y me prohibieron que los pasara la frontera y los mantuvieron una semana del lado colombiano y cuál fue el resultado, que se pudrieron los perniles (…) no han podido ni van a poder, quédense con sus perniles podridos por allá que Venezuela sigue su camino de libertad” relató.

En Cúcuta, Sandra Inés Guzmán, presidenta de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional, capítulo Cúcuta, afirmó que el negocio con el vecino país, consistía en transportar cerca de 1500 toneladas de carne de cerdo, la cual fue comprada en Estados Unidos y el interior del país, y que en su gran mayoría han ingresado al vecino país.

Además, señaló que “A Colombia y tuvieron que haberle pagado, así sea triangulando la operación con otros países, porque a Venezuela no se le puede soltar ningún tipo de mercancía, sin que haya un pago anticipado”

Se espera que en las próximas horas, haya una declaración oficial sobre esta operación internacional, que mantiene en vilo las relaciones binacionales, ante las más recientes declaraciones del presidente Nicolás Maduro.