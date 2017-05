Tres capturas en el Meta por la fracasada Refinería

Este 17 de mayo mediante procedimiento de unidades del CTI fueron capturados Ricardo Rodríguez Henao, Luz Estella Casasfranco, y Hernando Martínez Aguilera, por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos, y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Según los hechos investigados ocurrieron en la vigencia 2012-2015, cuando un grupo de funcionarios al interior de la Gobernación del Meta y la empresa industrial y comercial del estado Llanopetrol, se interesaron de manera indebida en la presentación, viabilidad y registro de los proyectos 452 y 296, de 2012, para realizar estudios de pre factibilidad, con los cuales suscribieron los convenios ínter administrativos 404 y 290 del 2013, violando los principios de Planeación, Responsabilidad y transparencia de la contratación estatal, así como los principios de la función administrativa establecidos en el Artículo 209 de la Constitución Nacional, los cuales estaban dirigidos a realizar los estudios de pre factibilidad de la Refinería del Meta, sin que a la fecha haya liquidación, o estudio final para la pre factibilidad de la refinería del Meta.

Los capturado son Ricardo Rodríguez Henao, nacionalidad francesa, ex gerente de Llanopetrol, Luz Estella Casasfranco Vanegas, ex asesora jurídica del departamento del meta y miembro de la junta directiva de Llanopetrol y Hernando Martínez Aguilera ex Director Administrativo de Planeación y actual secretario de victimas del departamento de la gobernación del Meta. En Bogotá se cumplirán los procedimientos legales.

Este posible caso de corrupción fue priorizado por el Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez Neira cuando visitó la capital del Meta el pasado 5 de mayo, la cual fue puesta en público por el director ejecutivo del Comité Cívico del Meta Néstor Restrepo Roldán.