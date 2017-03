Tres casas más de la isla Tierra Bomba terminaron destruidas por causa de la erosión

En las últimas horas el mar de leva que azota al mar Caribe terminó por destruir tres casas que eran impactadas permanentemente por las olas. Los habitantes narraron con desesperanza e indignación la forma en la que sus viviendas fueron tragadas por el mar ante la falta de obras de protección costera.

“Ayer se me cayó una pared y tuve que correr con mis hijos. Nosotros nos la pasamos esperando, esperando, esperando, pero como dice el dicho: ‘al que no le cae la gota no siente el agua’. Nosotros lloramos con nuestros hijos porque de verdad no tenemos donde vivir. Ya estamos demasiado cansados, ¿qué más lloramos, qué más decimos, qué más protestamos? ¿Hasta cuándo? Dígannos, ¿hasta cuándo?”, expresó una mujer.

El compromiso de la administración distrital consistía en iniciar las obras a partir de la primera semana de marzo, sin embargo, el proyecto aún no ha empezado y el mar sigue tragándose las casas y las calles de la isla.

Los habitantes aseguran que las autoridades al igual que las olas tan solo tienen un vaivén con respecto a la protección costera. Mario Morales, líder de la población, manifestó que “hubo el coletazo del mar de leva y se fueron tres casas, una de ellas era de mi hermana. Ya las olas están entrando por las ventanas de la casa, se están cayendo las paredes. Teníamos tres calles y ahora tenemos una sola que está a punto de partirse. Qué tristeza tenemos por causa de los gobernantes del país. Estamos en el abandono”.