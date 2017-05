Tres obreros heridos tras desplome de construcción en Maicao

La obra habría sido paralizada por la Secretaria de Planeación.

En horas de la noche cuando adelantaban trabajos de construcción colapsó parte de la edificación de tres pisos, dejando tres obreros heridos, al parecer se rodó un gato que sostenía la viga de la construcción. El alcalde del municipio de Maicao Jose Carlos Molina aseguro “ precisamente en la mañana de ayer habían realizado inspección de la obra y constataron que no contaba con permisos legales por lo que de inmediato la secretaria de planeación ordenó a paralizar la obra” ante esta situación no se explica porque la construcción continuó.

Un obrero que pidió no ser identificado contó a medios de comunicación que habían solicitado al maestro de obra parar para continuar el día de hoy pero este se negó e indico que quien no trabajara hasta altas horas de la noche no les pagarían la semana por lo que redoblaron los esfuerzos.