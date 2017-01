Tres sedes educativas estarían en área de la zona veredal de las FARC en Icononzo

Zona campamentaria Farc en la vereda La Fila, Icononzo (Tolima) / Foto RCN Radio

Armando Bohórquez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Georgina, en límites con la vereda La Fila destinada como zona de concentración de integrantes de las Farc, afirmó que muy cerca del sitio donde se están instalando los campamentos se encuentran tres instituciones educativas.

El dirigente comunal afirmó que en un colegio y dos escuelas reciben clases habitualmente cerca de 300 alumnos de las veredas La Fila, La Alhaja y la Georgina.

“Apoyamos este proceso de paz del gobierno. No nos oponemos pero ha sido notoria la improvisación y queremos explicaciones de la manera cómo va a funcionar la zona en nuestro territorio. Aún no sabemos los límites y lo que hemos observado es que son tres las instituciones educativas que se encuentran en un área no superior a un kilómetro” , dijo Bohórquez.

Advirtió el líder que lo más importante es que se garantice las actividades escolares y no se tenga ningún contratiempo durante el tiempo que los integrantes de las Farc permanezcan en la región.

“En escuelas hay averías y filtraciones”

Freddy Amaya, representante comunal de la vereda La Fila ratificó que las condiciones de infraestructura educativa en el sector, donde reciben instrucción unos 250 niños de al menos seis caseríos cercanos, son precarias y explicó que el plantel no ofrece garantías pues incluso algunas de las paredes presentan averías.

Amaya también refirió que las instalaciones presentan filtraciones en el techo por lo que se declaró a la expectativa de que el Gobierno nacional adelante las obras necesarias que permitan ofrecer más condiciones dignas para la comunidad académica.

Los habitantes de Icononzo esperan que después de la visita que realizó la Defensoría del Pueblo a la vereda La Fila, se active la comisión tripartita de monitoreo y verificación al igual que se agilicen las inversiones en infraestructura, agua potable y educación