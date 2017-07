Tribuna oriental del estadio Alfonso López tendrá baños portátiles

Cuando se juegue el primer partido de fútbol profesional en el estadio Alfonso López, una vez se entregue su remodelación, los asistentes a la tribunal oriental deberán buscar los baños portátiles que habilitará Indersantander, porque dentro de los arreglos de la infraestructura no se contrató el mejoramiento de lo baños de esa zona.

La situación quedó en evidencia en la reciente visita que hicieron dirigentes de la Dimayor, quienes avalaron lo adelantado en cuanto a camerinos, silletería, gramilla, iluminación y cabinas de trasmisión.

El director del Indersantander, Carlos Díaz, confirmó que la Gobernación solo contrató lo referente a gradería y silletetería, por lo que por un periodo de dos meses aproximadamente, los hinchas deberán usar baterías sanitarias portátiles que reposarán a un lado de las gradas.

Ahora, será el Comité de Gestión del Riesgo de Bucaramanga el encargado de definir la autorización para la utilización de baterías sanitarias, porque la tribuna oriental del estadio Alfonso López no tiene baños convencionales.

Hinchas que asisten a tribuna de oriental esperan que el plazo para que se instalen los baños de la localidad se cumpla

Marina Pineda, quien por años ha asistido a la tribuna de oriental a ver al equipo Atlético Bucaramanga, aseguró que le da tristeza que pese a que las obras del estadio AlfonsoLópez concluyeron con un aval positivo, vayan a tener que usar baños portátiles, en vista de que los convencionales no fueron construidos puesto que no estaban contemplados en el contrato.

Aseguró que lo único que pide como hincha es que el plazo que las autoridades departamentales le entregaron se cumpla.

“Nos dijeron que 45 días pero yo creo que en tan poco tiempo no se construyen unos baños, no entiendo cómo no se tuvo en cuenta eso, pero bueno, por el amor al equipo vamos a esperar para ver en qué termina porque los baños para uno como hincha son fundamentales”.

Por un periodo de dos meses aproximadamente, los hinchas situados en la tribuna de oriental, deberán usar baños portátiles mientras las baterías y la nueva infraestructura de los mismos se construye.