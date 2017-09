Tribunal Administrativo de Caldas, niega demanda en contra de gobernación por vigencias futuras

Foto: RCN Radio

El Tribunal Administrativo de Caldas, negó la pretensión de nulidad de la Ordenanza N° 779 del primero (1°) de Marzo de 2016 de la Asamblea de Caldas, que le autorizó al Gobernador Guido Echeverri vigencias futuras.

La demanda en contra del departamento y de la Asamblea de Caldas, había sido presentada por el Abogado Miguel Antonio Cuesta Monroy, alegando que para la fecha no había un plan de desarrollo por ejecutar y que en consecuencia no se podía aprobar vigencias futuras. El Tribunal Administrativo de Caldas, con ponencia del Magistrado Augusto Morales Valencia, falló que no hubo irregularidades.