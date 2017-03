Tribunal revocó orden de arresto por desacato al Gobernador de Santander

Un sangileño fue quien inicialmente interpuso una tutela. Foto: RCN Radio.

El Tribunal Administrativo de San Gil, Santander, tumbó la orden de arresto de tres días que había sido proferida contra el Gobernador del departamento, Didier Tavera, por desacato a un tutela.

La decisión fue ordenada luego del recurso que presentó Marco Tulio Pinzón, un habitante de San Gil, pedía claridad sobre el uso y destinación del dinero que sería invertido en el Aeropuerto ‘Los Pozos’ de la capital turística santandereana.

El hombre aseguró que inicialmente envió un derecho de petición a la Presidencia de la República para obtener información sobre los recursos económicos para la terminal aérea y ésta le comunicó que sería la Gobernación de Santander la encargada de responder sus dudas, por ende, le envió derecho de petición a la administración departamental esperando 25 días hábiles y finalmente no consiguió respuesta, por lo que decidió demandar la entidad y por incidente de desacato, el gobernador Didier Tavera, había sido sancionado con tres días de arresto y una multa.

“Yo lo único que pretendía era que me informaran qué pasó con el dinero del aeropuerto porque yo leía y leía que tantos recursos pero nunca se veían en inversión como tal. Por eso me alegra que se haya revocado la decisión porque no busqué perjudicar al gobernador ni a ningún funcionario, solo quería información de lo que se mueve en este municipio y que es beneficio para la comunidad”. Agregó

Sin embargo, la decisión del Tribunal de Distrito Judicial de San Gil, en segunda instancia, fue la de absolver al mandatario y no hacer efectivo el presunto incidente de desacato por lo que la orden de arresto y la multa por medio salario mínimo pierden vigencia.