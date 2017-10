En Tumaco están reclutando exguerrilleros ofreciéndoles dos millones de pesos: Pablo Catatumbo

Pablo Catatumbo. Foto RCN Radio.

En medio del conversatorio “Verdad y Justicia, claves para la reconciliación”, realizado en la universidad Javeriana, el dirigente de la Farc ‘Pablo Catatumbo’ afirmó que las Bacrim estarían reclutando en Tumaco y Cauca a exguerrilleros, ofreciéndoles dos millones de pesos para hacer parte de bandas criminales.

“Nosotros necesitamos que los muchachos guerrilleros se reincorporen a la actividad productiva, si eso no se hace yo si veo muy difícil que se de la paz, en Tumaco le están ofreciendo dos millones de pesos a cada guerrillero que se vaya a una banda criminal y a los comandantes le están ofreciendo 10 millones, en la zona de la Elvira habían 400 guerrilleros ya solo quedan 100, los demás se han ido por que dicen que no hay nada para hacer y eso me da mucha impotencia“, señaló Catatumbo.

El dirígete de las Farc, arremetió también contra el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, al decir que se burló del inventario que entregaron en el pasado mes de agosto sobre todos sus bienes.

“Nadie creía que fuéramos a entregar las armas ni los bienes, el fiscal general se burló de nuestra entrega de bienes, dijo que habíamos ido a entregar trapeadores, le parecen trapeadores entregar 300 roas de oro, más de 3 billones de pesos, más de 14 mil fusiles y fuera de eso se burló de un hecho dramáticamente humano, que habían cirugías de penes y si había una cirugía de pene, pero no era una cirugía estética, lo que ocurrió fue que un muchacho nuestro recibió un balazo desde un helicóptero que destrozo su aparato reproductor y debíamos ayudarlo como fuera, costó muchísima plata y eso se reportó dentro del inventario pero el fiscal se burló disque cirugías como si fueran estéticas“, expresó.

Catatumbó, además aseguró que sin Jurisdicción Especial para la Paz no habría una paz estable en el país.

“La JEP es uno de los tres puntos fundamentales de los acuerdos de paz, sin Jurisdicción Especial para la Paz sería imposible pensar en una paz estable y duradera para Colombia, eso es un fundamento esencial de los acuerdos, pero se esta actuando con fines oportunistas“, enfatizó

En el evento también compartieron conceptos del conflicto y la paz Freddy Rendón alias ‘El Alemán’, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia y Berta Fries, víctima de la bomba en el Club el Nogal en Bogotá.