Tunjanos protestaron nuevamente por incremento en el predial

Protesta Foto: RCN Radio

Con recibo en mano, los manifestantes rechazaron el alza que en algunos casos fue superior al 400 por ciento. Las principales vías de la ciudad sirvieron de escenario para la marcha que concluyó en una concentración en la plaza de Bolívar de Tunja.

Acciones legales contra el Instituto Geográfico Agustín Codazzi anunciaron los ciudadanos, que alegaron que en la actualización del avalúo catastral, los predios aumentaron su valor de manera desproporcionada.

Así fue la protesta

Vídeo de RCN Radio

“El año pasado me llegó el impuesto por 160 mil pesos y este año me ha llegado por 2 millones 231 mil pesos, me han subido el valor predial de nueve millones 555 mil a 127 millones 350 mil pesos y es un lote que no tiene luz, agua, alcantarillado y ni siquiera el transporte público pasa por allá” dijo Luis Humberto Amaya

Por su parte, Darío Mateuz afirmó “En el 2017 pagué 64 mil pesos por un lote, en este momento me llegó por 837 mil pesos, es injusto lo que hace el IGAC con el pueblo”.

Las protestas continuarán según advirtieron, no obstante es necesario que reclamen ante el IGAC una revisión del avalúo catastral, los contribuyentes tendrán 60 días, tras haber recibido la factura de pago para solicitar una inspección del predio según explicó el secretario de Hacienda de Tunja, Rafael Rojas.

En imágenes así fue la protesta