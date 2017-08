Ultiman detalles para la realización del Green Moon Festival 2017

Buenas nuevas trae la celebración de los 30 años del Green Moon Festival 2017 con una gran diversidad de actividades tradicionales, académicas, culturales y artísticas, a desarrollarse del 2 al 9 de septiembre con la fiesta de integración, hermandad y confraternidad más importante del Gran Caribe.

Esta versión, es organizada por la Fundación Green Moon y la Cámara de Comercio de San Andrés y Providencia y patrocinada por el Gobierno Departamental y la empresa privada, con el ánimo de continuar generando espacios de convivencia para todos los que confluyen en el territorio insular en tiempos de su realización.

Se han cumplido treinta años desde que inició este sueño (mayo de 1987), que tuvo 17 años de inquieto reposo y 12 inolvidables versiones realizadas, que han unido espectadores de todas las generaciones, color de piel, y nacionalidades, para los que se tiene preparado cada uno de los eventos que durante una semana se dedicarán a celebrar este mágico sentir y la forma de vida de los isleños.

“Un abrazo fraternal en forma de raza y cultura”, es el slogan con el que nació el Green Moon Festival y hoy esos hombres y mujeres que un día construyeron este sueño, lo reedifican con absoluta entrega y por eso han preparado para este 2017 una magnifica agenda donde los sabores gastronómicos, el Gospel en las iglesias, las carreras de caballos, la academia y los conciertos, seguirán haciendo parte esencial de cada programación.

Los conciertos que empiezan en el Estadio de Baseball Wellingworth May, desde el jueves 7 de septiembre con la fascinante noche cubana denominada ‘World Music Concert’, que contará con la presencia de la Orquesta Aragón y Los Hacheros de Cuba, Sona Jobarteh & Band, Gambia-Inglaterra, así como a Elkin Robinson de Providencia.

El viernes 8 de septiembre estamparán su magia Caribe en las islas, Busy Signal, de Jamaica, Kes The Band de Trinidad y Tobago, Job Saas and the Heartbeat, R-Vybz y Joe Taylor de San Andrés.

Para cerrar este 30 aniversario del Green Moon Festival, el 9 de septiembre noche de luna llena, traerá a Chobquibtown de Colombia, Tarrus Riley de Jamaica, Grupo Creole y Prophet Negus de San Andrés.

De esta manera el Green Moon Festival dice presente y anuncia oficialmente la celebración de sus 30 años.