Un muerto y dos personas heridas dejó enfrentamiento entre encapuchados y policía en San Jacinto, Bolívar

Foto suministrada a RCN Radio.

Momentos de tensión se vivieron en la tarde de este miércoles en la vía que comunica al municipio de San Jacinto, por cuenta de un bloqueo que protagonizaron varios mototaxistas y personas encapuchadas en protesta por la ola de inseguridad que se registra en esta población, ubicada en el centro del departamento de Bolívar.

Pedro Ortega, secretario del Interior de San Jacinto, informó que la situación registrada en la Troncal de Occidente fue bastante compleja, debido a que se presentó un enfrentamiento entre los manifestantes y miembros de la Policía, hecho que dejó tres personas gravemente heridas que fueron trasladas al hospital municipal.

RCN Radio conoció que uno de los heridos, cuya identidad aún no ha sido revelada, falleció mientras recibía asistencia médica.

“Inmediatamente sucedieron los hechos, una comisión de la Alcaldía que lideré nos trasladamos al lugar de los hechos en donde estaban los manifestantes. Estaban unos muchachos encapuchados y traté de conversar con ellos para tratar de llegar a una solución concertada, que hiciéramos unas mesas de trabajo en la Alcaldía o en un sitio donde ellos quisieran y en donde se pudiera hablar. La verdad fue imposible llegar a un acuerdo y me retiré porque la Policía me recomendó que me hiciera aparte porque los manifestantes no me estaban escuchando”, explicó.

De acuerdo con José Herrera, habitante del municipio, diariamente se están registrado diferentes hechos delictivos que están afectando la seguridad ciudadana, situación que llevó a que un grupo de mototaxistas a realizar un plantón en la vía de acceso a la población, ocasionando traumatismos en la movilidad.

“En el municipio se están presentando mucha inseguridad, más que todos los afectados son los mototaxitas. La semana antes pasada cogieron a un muchacho de 24 años, sería para robarle la moto, lo mataron a garrotazos, entonces aquí a toda hora hay mucha inseguridad y por eso se llevó a ese bloqueo”, expresó.

Aunque la vía fue despejada y se encuentra restablecida la movilidad, hay preocupación entre las autoridades municipales porque se presenten nuevos hechos de alteración del orden público. El alcalde Abraham Kamell, quien se encuentra de regreso al municipio tras un viaje realizado a Bogotá, se espera arribe a la población en las próximas horas para ponerse al frente de la situación y emita decisiones frente a la ola de inseguridad que está golpeando a los sanjacinteros.