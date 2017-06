Una comisión diplomática de Holanda se encuentra en Norte de Santander

Foto Cortesía @Region5Policia

El embajador de Holanda en Colombia Jeroem Roodenburg llegó a Cúcuta para conocer detalles del secuestro de los dos periodistas de su país, quienes fueron retenidos en la zona del Catatumbo.

El representante de Holanda dijo a RCN “en estos momentos no tengo comentarios para hacer, solamente nos toca esperar, estamos coordinando con las autoridades, ellos realizan su trabajo y es importante no entorpecer el proceso”.

Así mismo dijo que no tiene ninguna información, no saben qué grupo los retiene y por qué?, por tal razón no tiene argumentos que le permitan opinar sobre el asunto, lo cierto es que espera que sean liberados sanos y salvos y regresen a sus hogares sin ningún problema.

Durante dos horas se reunió el embajador Roodenburg con el coronel George Quintero comandante de la Policía en Norte de Santander y el secretario de víctimas de la región Luis Fernando Niño, en donde se analizó la problemática de los municipios de Tibú y El Tarra, allí operan distintos grupos armados como Eln, la banda de los pelusos grupo disidente del Epl y otros grupos que buscan ocupar los espacios dejados por las Farc.

La Comisión de la embajada de Holanda, aspira que los dos periodistas sean liberados en las próximas horas.