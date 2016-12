Una joven denunció que un hombre le tocó sus partes íntimas en el Metro de Medellín

Metro de Medellín/Tomado Instagram @metromedellin

Por medio de sus redes sociales, una joven que estaba de visita en Medellín denunció que se sintió agredida en el Metro, cuando un desconocido la tocó en sus partes íntimas, y cuando los demás pasajeros le gritaron comentarios ofensivos, a raíz del reclamo que le hizo al agresor.

La reacción que tomó la joven fue golpear en la cara a este hombre, quién negó lo sucedido, así lo relató:

“Cuando estaba hablando por teléfono me percaté que este hombre tenía su mano en mi vagina, de una me corrí, lo miré y el quitó la mano. La reacción fue golpearlo en la cara, le grité que me respetara, que no me tocará. Su reacción fue negarse y se rió. Dijo que estaba protegiendo su celular”.

La mujer señaló que sintió miedo y rabia cuando se presentó dicha situación y manifestó también que la ignoraron el resto de mujeres que se transportaban en este sistema.

“Como que les parecía gracioso, entonces comenzaron a decirme que dejara de pararme de tal forma para que no me tocaran. Que si no quería que me trocara pagara taxi. Otro señor me dijo que dejara de ser escandalosa, que iban a parar el metro por una escandalosa”.

Cuando la joven llegó a su estación de destino, aprovechó y dijo en voz alta que por no hablar a tiempo, suceden situaciones como estas, e invitó a las mujeres para que no se queden calladas cuando alguien las violente.

De igual forma, resaltó que hay una cultura del miedo y machista, que obliga a las víctimas de acoso sexual o de violación a no denunciar a sus agresores.