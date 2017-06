Una de mis enormes preocupaciones es que la gente no está consumiendo agua: gerente de Aguas de Manizales

Foto: RCN Radio

Hace 14 años el consumo promedio por hogar en Manizales era de 22 metros cúbicos y hoy sólo llega a los 11 metros cúbicos

El gerente de Aguas de Manizales, Jorge Hernán Mesa Botero, exteriorizó en diálogo con RCN Radio la preocupación que le asiste por el descenso evidente en la cantidad de agua que actualmente consumen los manizaleños, en comparación con hace más de una década y si se tiene en cuenta que la supervivencia de una empresa de acueducto y alcantarillado como esta depende de la demanda en el servicio.

“Es una de mis enormes preocupaciones, que la gente no está consumiendo agua”, señaló el funcionario, quien de manera coloquial agregó: “valga la oportunidad para invitarlos a todos a que se bañen diariamente, a que hagan de comer diariamente, a que laven la ropita, a que rieguen el jardín, que agüita tenemos”.

El señor Mesa Botero al advertir que la caída en los consumos es dramática, recordó que hace unos 14 años cuando también tuvo la oportunidad de gerenciar esta empresa descentralizada del orden municipal, el consumo promedio por hogar en la capital de Caldas era de 22 metros cúbicos y hoy sólo bordea los 11 metros cúbicos, con el agravante que la reducción en los ingresos es prácticamente del 50%. “La gente en ese sentido ha mermado el consumo”, precisó.

Al preguntársele sobre si no le parecía contradictorio que mientras él invitaba a que la gente consumiera el líquido, el gobierno nacional mediante campañas desincentivaba el consumo entre la población, explicó que lo que pasaba era que el gobierno a través de la Superintendencia y de la Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento Básico-CRA-montaba unas campañas de restricción o de no consumo para el nivel nacional y sobre este particular-dijo- no es lo mismo vivir en la Guajira o en la Costa Atlántica que en Manizales.

“Aquí nuestros antepasados tuvieron la precaución de adquirir 6.000 hectáreas de bosques que hoy son una esponja generadora de agua, que nos dá cantidad suficiente para atender la ciudad y aún más: dejarla correr por las quebradas. De ahí pues la invitación a que consumamos el agüita de Manizales que es todas luces potable”, destacó el ejecutivo, y puntualizó que el IRCA (Indice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano) que es el que maneja la potabilidad del agua, dice que este riesgo es de cero en Aguas de Manizales, lo que en su concepto, brinda el privilegio de tomarla directamente de la llave en cada una de nuestras casas.