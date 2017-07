Una mujer guarda de seguridad fue agredida con arma blanca en Tibasosa

Parque de Tibasosa. Foto: William Rodolfo Torres-RCN Radio.

En el hospital de Duitama se recupera la mujer identificada como Jeimmy Paola Sanabria Rojas que se desempeña como guarda de seguridad en la “Casa Santillana” en el municipio de Tibasosa, y quien en hechos materia de investigación, recibió varias heridas con arma blanca. La mujer habría recibido cerca de 30 puñaladas.

Según el personero de Tibasosa, Jaime Alfonso, aun no se han establecido las causas que motivaron la agresión. “En cuanto a los móviles del asunto no tenemos mayor información, algunos dicen que habían llegado a hurtar el arma de dotación, otros dicen que no se llevaron ninguna pertenencia, entonces eso es algo que se está investigando”, señaló el personero.

Luego de los operativos realizados por la policía, fue capturado un sujeto conocido con el alias de “Pato Lucas”, quien fue puesto a disposición de la fiscalía, mientras que la mujer se viene recuperando en el Hospital Regional de Duitama.