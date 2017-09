Una persona resultó herida durante un atraco en el Barrio Montes

El hombre caminaba por el barrio Montes cuando fue interceptado por dos ladrones que intentaron quitarle un bolso. La víctima se defendió y fue cuando recibió una cortada en el cuello. Por sus gritos, los delincuentes huyeron, pero fueron capturados.

“En el sector del barrio Montes las patrullas reaccionan rápidamente al recibir el llamado de la comunidad donde un sujeto que tenía un maletín estaba siendo objeto de un hurto. Dos personas que intentaban quitarle el maletín lo agreden alcanzandole a causar una leve herida a la altura de la clavícula. El sujeto es llevado, se encuentra en estado al parecer de embriaguez por droga y los sujetos son identificados y conducidos ante la autoridad competente”, dijo el Mayor Carlos Gamboa, comandante Estación Soledad 2000, Policía Metropolitana.

Hospital General de Barranquilla. Digo que la Policía prácticamente tuvo que obligar a unos paramédicos para que transportaran al herido.

“Lo que hacemos es salvaguardar la vida de los ciudadanos y lo que hacemos es que lleguemos rápido a los centros de salud. En el camino nos encontramos una ambulancia la cual requirió la orden de Policía para poderlo llevar de manera inmediata al centro de salud”, mencionó el Comandante.

También, en el barrio Sourdis hay alerta porque en dos días se han presentado dos casos de balas perdidas. Anoche, un proyectil ingresó a una vivienda a través del techo. Afortunadamente no hirió a los ocupantes de la casa.

“Acá en ese momento se encontraba mi hija, de 15 años, y mi hermana, de 25. En el momento en que sienten el impacto que la bala entra por el eternit, cae a la baldosa, parte y rechina hacia la parte del televisor, No se le había dado aviso a las autoridades sino hasta ahorita hace dos horas. Gracias a Dios no pasó una desgracia pero había que darle parte e las autoridades, en el momento no había niños adentro” narró la afectada.

La Policía está tras la pista de la persona que disparó, pero en el barrio la comunidad guarda silencio.

“Tenemos un avance importane en las investigaciones. estamos identificando al autor de esto. Hacemos el llamado a la comunidad a que evite realizar disparos al aire. Hay penas superiores a los cuatro años y la pérdida de por vida de la tenencia del arma de fuego”, mencionó Gamboa.

En el primer caso ocurrido el martes en la mañana, un hombre resultó herido levemente en una pierna cuando una bala perdida cayó en una pared y luego le impactó.