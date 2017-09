En una población de Bolívar hay revuelo por la aparición de una mina de oro

En el corregimiento Juana Sánchez, jurisdicción del municipio Hatillo de Loba, Bolívar, no es sorpresa ver a habitantes con picos y palas, haciendo profundos huecos dentro de sus casas, o pretendiendo cavar en los alrededores de la iglesia.

Las excavaciones se han dado luego que un hombre se encontrara con una mina de oro cuando caminaba por la calle donde está ubicado el templo católico.

“Un campesino que se dirigía a sus labores, al pasar por la iglesia se pudo dar cuenta que algo brillaba, y él se detuvo, se agachó y excavó un poco y encontró una piedra de oro y a medida que iba excavando iba encontrando más y más piedras. El campesino se emocionó y comenzó a gritar y la gente empezó a llegar y comenzaron a excavar y encontraron más oro”, relató Maryorlis González, alcaldesa de la población.

Desde entonces, forasteros han llegado para cavar la mina que de acuerdo a los más católicos hace parte de un milagro previo a la visita a Colombia del papa Francisco.

“Estamos muy contentos, consideramos que esta aparición es por la llegada del papa. Esto es un milagro, una bendición es esta mina”, comentó un habitante.

Sin embargo, lo que para unos puede ser una bendición, para otros no lo es tanto, puesto que por el desespero de poseer la fortuna que podría haber en la mina de oro, muchos han cavado sin tener las precauciones necesarias y poniendo en riesgo el debilitamiento de los inmuebles del pueblo.

“Eso está al frente de la iglesia, al lado del acueducto, con una estructura que puede venirse al suelo y al frente una cancha de fútbol que puede ser destruida y acabada”, explicó Lorenzo Poveda, líder de la junta de acción comunal.

Hasta un celador ha sido necesario ubicar en la zona para evitar que más personas se acerquen: “Comenzamos a acordonar la zona para evitar una tragedia porque si siguen excavando ponen en peligro la iglesia la cual se podría caer…unos quieren que tumben la iglesia y es un peligro”.

Ante la situación, la alcaldesa de la población Maryolis González, realizó una reunión con los habitantes del corregimiento y les explicó que se trata de una mina ilegal por lo que no pueden excavar por voluntad propia.

“Les dijimos que las minas ilegales en nuestro gobierno no se pueden explotar, para poder explotar una mina, esta debe estar legalmente constituida y esa no lo está. Les explicamos a todos que no cometieran este delito”.

La mandataria agregó que “ya hay casas que están socavando y esto podría ocasionar derrumbes…”. Manifestó que esperan la llegada de un geólogo y expertos en esa materia para que den a conocer la magnitud de la mina de oro.

Son mil 500 pobladores los que hay en el corregimiento Juana Sánchez. Muchos de ellos ya se han beneficiado con el repentino hallazgo dorado.