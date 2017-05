‘Unidos Revocamos a Peñalosa’ asegura tener cómo sustentar incumplimiento en plan de gobierno

Foto RCN Radio

El vocero de ‘Unidos Revocamos a Peñalosa’ Gustavo Merchán, aseguró tener sustento de incumplimientos en el plan de gobierno del alcalde de Bogotá, a propósito del anuncio del CNE de solicitar a los comités promotores de revocatorias que argumenten con pruebas los motivos de la solicitud del proceso.

“No haríamos todo esto de no tener las pruebas suficientes de que la alcaldía de Peñalosa no funciona, no está cumpliendo, es más, tenemos más de 700.000 pruebas que es el inconformismo de los ciudadanos”, aseguró Merchán.

Agregó que “presentaremos un comunicado a la opinión pública que daremos a conocer en el transcurso del día de hoy”.

Asimismo Merchán anunció una movilización como acto simbólico que se llevará a cabo la próxima semana y sostuvo que a través de las redes sociales denunciarán “cómo se mueve la clase política de nuestro país y mostrar la forma en que el Consejo Nacional Electoral cambió las condiciones del juego sabiendo que ya habían unas reglas claras”.