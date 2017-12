Uniformado de la Policía golpeó brutalmente a su expareja sentimental en Barrancabermeja

El violento hecho se registró en una vivienda de Barrancabermeja hasta donde llegó el patrullero de la Policía del Magdalena Medio Jhon Jairo Rodríguez, quien en medio de un ataque de celos golpeó brutalmente a su expareja sentimental con la que había dejado de convivir desde hacía una semana.

Yerli Patricia Montoya, excompañera del oficial y víctima de la agresión física, agregó que el hombre quebró algunos vidrios de la ventana de su vivienda para poder ingresar al inmueble y golpearla frente a su hijo.

“Él me dice que fue por celos, que le dio mucha rabia. No tenía llaves de la casa porque se había ido de la casa hacía ocho días, la verdad no sé por qué lo hizo porque nunca había tenido una agresión así conmigo”.

Por su parte, el coronel Rogers Martínez, comandante del departamento de Policía del Magdalena Medio, indicó que el patrullero fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía y que la institución policial abrió una investigación disciplinaria.

“La Fiscalía le imputará el delito de lesiones personales y la Policía aquí en Barrancabermeja abrió la investigación disciplinaria en contra del patrullero que estaba de descanso para determinar su responsabilidad en el caso”.

La pareja había dejado de vivir desde hacía una semana, sin embargo, el patrullero de la Policía en un ataque de celos optó por golpear a su expareja ocasionándole graves heridas en el rostro y en algunas partes del cuerpo.