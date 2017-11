Unirán rutas de buses convencionales con Metrolínea en Bucaramanga

Desde el 19 de diciembre y mediante un decreto que expide la Administración municipal unificarán las rutas de buses convencionales con los de Metrolínea.

El anuncio lo hizo el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández quien manifestó que desde el 19 de diciembre, todos los buses convencionales que por años han transportado a los ciudadanos pasarán a integrar el sistema de transporte masivo Metrolínea y fue contundente al afirmar que si los conductores no se unen a dicha propuesta expedirá un decreto para darle cumplimiento.

El mandatario indicó que dicha unificación permitirá que los ciudadanos ahorren dinero a la hora de usar este medio de transporte, “todos se van a convertir en Metrolínea, si el 19 de diciembre a las 4 de la tarde yo dicto un decreto y los que no lo acepten, adjudico las rutas a terceros”.

La propuesta ha generado rechazo en los conductores quienes manifiestan que ésta no es la manera de ejecutar las iniciativas puesto que se estaría obligando a participar en ella sin consultarse al gremio. Jorge Gómez, propietario de una buseta, indicó que hay incertidumbre en el gremio porque no fueron consultados y sus labores y contratos no pertenecen a Metrolínea.

A los conductores de buses y busetas convencionales les preocupa el hecho de no ser consultados y la expedición de un decreto que los obligaría a unirse a la propuesta.