Universidad Simón Bolívar presentó los ganadores de los premios Mérito Empresarial

En ceremonia de gala llevada a cabo el 16 de noviembre en el Teatro José Consuegra Higgins de Barranquilla, se dieron a conocer los ganadores de la Octava Versión del Premio al Mérito Empresarial -Universidad Simón Bolívar convocado con el respaldo de Colciencias, Bancoldex, las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Valledupar y Montería, el Comité Intergremial del Atlántico, la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Barranquilla y demás gremios empresariales.
Durante la Ceremonia que fue transmitida en directo por Telecaribe se entregaron 20 estatuillas y 4 menciones especiales. El Premio destaca la excelencia en la gestión empresarial de la pequeña, mediana y gran empresa de la región Caribe colombiana, así como el liderazgo de hombres y mujeres que le apuestan al desarrollo del país.
Los PREMIOS que se entregaron son:
- RECONOCIMIENTO ESPECIAL al Alcalde de Barranquilla Alejandro Char Chaljub –Liderazgo y Excelencia en la Gestión de Ciudad.
- CATEGORÍA: MÉRITO A LA EMPRESA INNOVADORA
Nominados: COTECMAR, FRIGORIFICO DE LA COSTA SAS – ALFRESCO, MASTERQUIM SAS
ZEUS TECNOLOGIA SA, CORPORACION EDUCATIVA COLEGIO INTERNACIONAL DE CARTAGENA
GANADOR:
CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL, MARÍTIMA Y FLUVIAL – COTECMAR
SE CARACTERIZA POR SU MODELO DE GESTION DE LA INNOVACION QUE INCLUYE CAPACIDAD INVESTIGATIVA APLICADA, ESTIMULANDO EL LANZAMIENTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE GRAN ENVERGADURA LOGÍSTICA. RECIBE EL GERENTE DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN – CAPITÁN DE NAVÍO RETIRADO CARLOS GIL DE LOS RIOS.
- CATEGORÍA: MÉRITO AL ESFUERZO EXPORTADOR
GANADOR:
MONÓMEROS COLOMBO VENEZOLANOS S.A.
EMPRESA MULTINACIONAL QUE OFERTA SUS LÍNEAS DE MANUFACTURA A MERCADOS COMPETITIVOS DE TALLA MUNDIAL. LIDER EN EL COMERCIO EXTERIOR. RECIBE SU PRESIDENTE – PEDRO LUGO
MENCION ESPECIAL: EMPRESA HERRAJES ANDINA S.A.S
SE DESTACA POR SU GESTIÓN EN PROCESOS METALMECÁNICOS Y SU ESFUERZO POR ALCANZAR NUEVOS MERCADOS CONTRIBUYENDO AL POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL DEL PAÍS. RECIBE EL GERENTE GENERAL – ORLANDO ASTRÁLAGA MERLANO
- CATEGORÍA: MÉRITO A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (PYMES)
Nominados: FUNDACIÓN PUERTO COLOMBIA, INVESTIGACION EN PSICOLOGIA DEL CONSUMIDOR LTDA – INPSICON, AGUAS DE LA SABANA SA ESP Y FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL – CEDESOCIAL
GANADOR:
FUNDACION PUERTO COLOMBIA
SE DESTACA POR SU CONTRIBUCION CON EL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA CULTURAL Y EDUCATIVA CON SENTIDO SOCIAL. RECIBE LA PRESIDENTA – HORTENSIA SÁNCHEZ PATIÑO
- CATEGORÍA: MÉRITO A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (GRAN EMPRESA)
Nominados: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA – FINDETER, CARBONES DEL CERREJON LIMITED, MONÓMEROS COLOMBO VENEZOLANOS SA, ULTRACEM SAS, TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE COLOMBIA SA ESP – TECNIAMSA, PRODUCTOS RAMO SA, ORGANIZACION CLINICA BONNADONA PREVENIR SAS , ASEO URBANO SAS ESP Y AMARILO SAS
GANADOR:
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA – FINDETER
SU VINCULACIÓN AL PROGRESO DE CALIDAD DE VIDA EN CADA RINCIÓN DEL PAÍS, SE EVIDENCIA EN LA PARTICIPACION DE ALIANZAS PUBLICO- PRIVADAS GENERADORAS DE CRECIMIENTO SOCIAL. RECIBA LA DIRECTORA REGIONAL – SUSANA PUPO
- CATEGORÍA: MÉRITO A LA EMPRESA COMERCIAL
Nominados: EL POBLADO SA, COMPAÑÍA HOTELERA CARTAGENA PLAZA LIMITADA, FINDETER
TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE COLOMBIA SA ESP – TECNIAMSA, TECNOLOGIA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS – TECNOAGUAS
GANADOR:
TECNOLOGÍAS AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A. ESP – TECNIAMSA
APOYA LA GESTIÓN PERTINENTE DEL TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS, SOPORTADOS EN TECNOLOGÍA DE PUNTA, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, BRINDANDO BENEFICIOS A LA COMUNIDAD.. RECIBE LA GERENTE REGIONAL ZONA NORTE – PATRICIA TORRES.
GANADOR:
COMPAÑÍA HOTELERA CARTAGENA PLAZA LIMITADA
CON 24 AÑOS DE EXPERIENCIA ES UNA EMPRESA QUE GENERA PERMANENTEMENTE NUEVOS SERVICIOS PARA EL SECTOR TURISTICO. SU POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO SE EVIDENCIA EN EL CRECIMIENTO EN LAS VENTAS. RECIBE: GERENTE DE MERCADEOGUSTAVO PINEDO.
- CATEGORÍA: MÉRITO A LA EMPRESA DE SERVICIOS (PEQUEÑA EMPRESA)
Nominados: INVERSIONES GONZALEZ LAGARES EU – PLUSALUD, VIATURLA VIAJES TURISMO EVENTOS RAFAEL LOBELO & CIA SAS, ELEPHTROTECNICA SAS, INSUELECTRI LTDA, ACI CARGO LOGISTICA S.A.S
GANADOR:
INVERSIONES GONZALEZ LAGARES EU – PLUSALUD
GALARDONADA POR LA CALIDAD, CUMPLIMIENTO DE PROPUESTA DE VALOR, EN LA TERCERIZACIÓN DEL COMPONENTE DE SALUD OCUPACIONAL RECIBE LA GERENTE GENERAL – MONICA LAGARES CASALINS.
MENCION ESPECIAL: ACI CARGO LOGISTICA S.A.S
POR MÁS DE CUATRO DÉCADAS HA BUSCADO LA SATISFACCIÓN DE SUS CLIENTES Y ALIADOS. LE APUESTA A LA MOVILIDAD DE CARGA PESADA EN TRANSPORTE MULTIMODAL. RECIBE EL GERENTE – CARLOS GONZALEZ BASSI.
- CATEGORÍA: MÉRITO A LA EMPRESA DE SERVICIOS (GRANDE Y MEDIANA EMPRESA)
Nominados: COMBARRANQUILLA, COMPAÑÍA HOTELERA CARTAGENA PLAZA LIMITADA, FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA – FINDETER, ASEO URBANO DE LA COSTA SA ESP
IINVERSIONES TURISTICAS DEL CARIBE LTDA Y CIA SCA – HOTEL CAPILLA DEL MAR
TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE COLOMBIA SA ESP – TECNIAMSA, INGENIERIA Y SOLUCIONES ESPECIALIZADAS SAS – ISES, PASTEUR LABORATORIOS CLINICOS DE COLOMBIA S.A., AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P., ASEO URBANO SAS ESP.
GANADOR GRAN EMPRESA:
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BARRANQUILLA – COMBARRANQUILLA
CON MAS DE SEIS DECADAS DE ESTAR ACOMPAÑANDO EL CRECIMIENTO INTEGRAL DE SUS AFILIADOS Y SU CÍRCULO FAMILIAR, COMBARRANQUILLA SE CONVIERTE EN UNA EXCELENTE OPCION PARA LA EDUCACION, OFERTA LABORAL Y VALORANDO LOS ESPACIOS DE RECREACIÓN DE LA COMUNIDAD ATLANTICENSE. RECIBE EL DIRECTOR – ERNESTO HERRERA DIAZ GRANADOS
GANADOR MEDIANA EMPRESA:
COMPAÑÍA HOTELERA CARTAGENA PLAZA LIMITADA
EL HOTEL CARTAGENA PLAZA, SE UBICA ENTRE LAS APUESTAS ATRACTIVAS DE HOSPEDAJE EN CARTAGENA Y COMO CENTRO DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES A NIVEL MUNDIAL. RECIBE GERENTE DE MERCADEO, GUSTAVO PINEDO.
- CATEGORÍA: MÉRITO A LA EMPRESA INDUSTRIAL – MANUFACTURERO
Nominados: ULTRACEM S.A.S., DESARROLLO INDUSTRIAL MONTES LTDA Y FRIGORIFICO DE LA COSTA SAS – ALFRESCO
GANADOR:
ULTRACEM S.A.S.
UNA EMPRESA JOVEN QUE CON SOLO CUATRO AÑOS YA ESTA DANDO EJEMPLO DE CALIDAD, INNOVACIÓN Y ECOEFICIENCIA. RECIBE EL GERENTE GENERAL – JULIÁN VÁSQUEZ
MENCION ESPECIAL: FRIGORIFICO DE LA COSTA SAS – ALFRESCO
ARRAIGADA EN LA TEMPLANZA DE INTRÉPIDOS VISIONARIOS PALESTINOS, ALFRESCO SUSTENTA SU VALÍA EN LA CALIDAD INTRÍNSECA DE SUS PRODUCTOS. EN SU RESPETO A LA BUENA MESA – CON LA OFERTA DE SU LÍNEA GOURMET. RECIBEN LOS FUNDADORES -JOHAN DACCARETT TURBAY Y JOSEPH DACCARETT BOJANINI.
- CATEGORÍA: MÉRITO A LA EMPRESA DE SALUD
Nominados: SABBAG RADIOLOGOS SA; PASTEUR LABORATORIOS CLINICOS DE COLOMBIA SA, DIABETRICS HEALTHCARE SAS, ORGANIZACION CLINICA BONNADONA PREVENIR;CLINICA PORTOAZUL SA, MEDICINA DEPORTIVA Y REHABILITACION SAS – CEMEDER
GANADOR GRAN EMPRESA
ORGANIZACIÓN CLÍNICA BONNADONA-PREVENIR S.A.S
LÍDER REGIONAL EN LA OFERTA DE SERVICIOS HOSPITALARIOS EN EL ÁREA DE HEMATO-ONCOLOGÍA. MANTIENE SU PRIMERA POSICIÓN EN EL CUMPLIMIENTO TAXATIVO DE GESTIÓN DE CALIDAD. RECIBE EL GERENTE GENERAL- CARLOS OSORIO CHACON.
GANADOR MEDIANA EMPRESA
SABBAG RADIÓLOGOS SA
PIONEROS EN IMÁGENES DIAGNÓSTICAS EN LA REGIÓN CARIBE, EVIDENCIADOS EN LA IDONEIDAD DE SU TALENTO HUMANO, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, Y ATENCIÓN PERSONALIZADA A SUS USUARIOS. RECIBE LA GERENTE GENERAL – LINA MARÍA SABBAG ABUDINEN.
MENCION ESPECIAL: DIABETRICS HEALTHCARE SAS
RECONOCIMIENTO A SU ALTO IMPACTO COMO EMPRENDIMIENTO CORPORATIVO DE PROCAPS, SU APORTE AL BIENESTESTAR Y CALIDAD DE VIDA DE PACIENTES CON DIABETES. RECIBE EL VICEPRESIDENTE DESARROLLO CORPORATIVO DEL GRUPO PROCAPS Y VICEPRESIDENTE DIABETRICS – ALAIN CORTESI.
- CATEGORIA: MÉRITO A LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL – AGROPECUARIA
Nominados: COOPERATIVA CAFETERA DE LA COSTA – CAFICOSTA, CONSULTORES Y OPERADORES AGROINDUSTRIALES SAS – COA, CORPORACIÓN PROAGROAMBIENTE.
GANADOR:
COOPERATIVA CAFETERA DE LA COSTA – CAFICOSTA
CAFICOSTA INCREMENTA LA PROPUESTA DE VALOR DE SUS PRODUCTOS. ESCALANDO EL NIVEL INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL CAFE COLOMBIANO. RECIBE: DIRECTORA FINANCIERA ANA PATRICA OROZCO.
- CATEGORÍA: EMPRESARIO BENEMÉRITO
ISSA ABUCHAIBE ABUCHAIBE – FUNDADOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACION ISSA ABUCHAIBE LTDA. POR SU PASIÓN, VISIÓN Y DISCIPLINA EN EL CAMPO DE LA FISIATRÍA Y LA REHABILITACIÓN EN LA REGIÓN CARIBE. RECIBE EL DR. ISSA ABUCHAIBE ACOMPAÑADO DE SU FAMILIA.
- CATEGORIA: EMPRESA PERSEVERANTE
CEPEDA Y CIA LTDA
70 AÑOS DE PRESENCIA EN EL SECTOR INMOBILIARIO, LA CONVIERTEN EN LA EMPRESA LÍDER QUE CONTRIBUYE AL CRECIMIENTO SOCIOECONÓMICO DE LA REGIÓN CARIBE.RECIBEN: EFRAÍN CEPEDA TARUD
FUNDICIONES DE METALES DE LIMA FUNDELIMA
EMPRESA QUE POR MAS DE 100 AÑOS Y A TRAVES DE 4 GENERACIONES, HA ESTADO PRESENTE EN LAS OBRAS QUE MARCAN EL PASO EN BARRANQUILLA, LA COSTA ATLANTICA Y EL PAÍS. RECIBE ROBERTO DE LIMA – FUNDADOR
- CATEGORÍA: EMPRESARIO DEL AÑO
CAPÍTULO CESAR: JORGE OCTAVIO ECHEVERRI LLANOS – LÍDER DEL SECTOR CEMENTERO DE VALLEDUPAR, COMPROMETIDO Y VISIONARIO. GERENTE DE CEMENTOS VALLENATO.
CAPÍTULO MAGDALENA: ANTONIO RAFAEL BOJANINI MAZA – GESTOR DE INICIATIVAS TICS QUE LIDERAN LA TRANSFORMACION DEL MAGDALENA. PRESIDENTE DE DIALNET
- CATEGORÍA: EMPRENDEDOR BOLIVARIANO
EMPRENDEDORA SOCIAL: CINDY MARIA DE LA ROSA FONTALVO – FUNDADORA DE FUNIMUJER
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