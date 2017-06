Universidades entregarían en 15 días propuestas para estudio diagnóstico en caso de niñas enfermas en El Carmen de Bolívar

Foto: Archivo de RCN Radio

Cuatro años de calvario, son los que ha tenido que afrontar la familia de Juan Carlos Jiménez Ramos, ha raíz de la extraña enfermedad que aqueja a su hija desde que ésta cumplió los 9 años de edad.

Este padre, como muchos otros de El Carmen de Bolívar, ha librado una dura batalla con las EPS para que estas brinden el servicio médico que necesitan unas 900 menores de edad ese municipio del departamento, donde los pobladores sostienen que el deterioro en la salud de las niñas es producto de la aplicación de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VIH).

“A las niñas, al igual que a mi hija, les ha cambiado la vida. Nuestras hijas no han podido disfrutar de su niñez y han comenzado su adolescencia con problemas de salud. Qué felicidad puedes ver en el rostro de una niña que está enferma y esto no sólo ha afectado a las niñas sino a todo el núcleo familiar”, expresó.

Y agregó: “Vengo de estar nueve días de tener a la niña hospitalizada en Barranquilla y en el Carmen estuvo siete días. Esto es duro para la familia”.

Jiménez Ramos manifestó que la situación comienza a tener un panorama más esperanzador debido a que en 15 días, la Academia presentaría sus propuestas frente al estudio diagnóstico que ayudará a develar el misterio que rodea la salud de las niñas carmeras. Así lo aseguró tras una reunión en la que participó el Viceministro de Salud y Protección Social, Luis Fernando Correa; el Secretario de Salud de Bolívar, Luis Padilla; el Defensor del Pueblo, Roberto Vélez; y demás autoridades departamentales y municipales.

“Nosotros como padres lo que queremos es un estudio diagnóstico para saber qué tienen nuestras hijas y fue así como conseguimos que en 15 días volveremos a reunirnos con el Viceministro, las universidades y científicos, para que por fin se inicie un estudio científico para que, después de ese estudio, darle el tratamiento que se merecen las niñas”, apuntó.

El secretario de Salud, Luis Padilla, informó que universidades públicas del país como son la Nacional, Antioquia y Cartagena, han convocadas para que presenten sus propuestas para finalmente, seleccionar una que será la que realizará este nuevo estudio.

“Se autorizó, con el aval del Ministerio, a convocar a universidades públicas, para que hicieran una propuesta con respecto a la sintomatología que están presentando las niñas y qué estudios podrían realizar para definir, de una vez por todas, cuál es el diagnóstico de estas jovencitas”, dijo.

Y añadió: “Yo se siento optimista porque con base en esas propuestas, podremos comenzar, una vez tengamos las propuestas, ver con qué universidad se va a realizar hacer el convenio para que se haga el estudio”.

Insistió el funcionario que hoy, más que nunca, se hace necesario saber que tienen las niñas debido a que es un hecho “que algo tienen”, pero a la vez es urgente desarrollar esta investigación porque algunas de las menores enfermas, han recibido diagnósticos de otras enfermedades, cuyos síntomas no se asocian “al patrón de base”, es decir, que no coincide la patología actual con los “temblores, mareo, desmayos, pérdida del conocimiento”, etc.

“Hemos encontrado, por estudios que han hecho las EPS, que se tienen 3 niñas que tienen diagnóstico de Lupus, otras tienen insuficiencia renal, otras presentan problemas sanguíneos y lo que queremos decir es que estas patologías que nos muestran estos diagnósticos no coinciden con los desmayos, taquicardia, sudor, temblor”, afirmó.

Se espera que el nuevo encuentro entre padres, autoridades y MinSalud en torno al tema, se realizará el próximo 4 de julio en en el municipio de El Carmen de Bolívar.