Usuarios de Transmetro, molestos por suspensión del servicio tras partido de Junior

A la tristeza por la derrota de Junior ante Flamengo se sumó la molestia de los hinchas que al salir del estadio fueron a las estaciones de Transmetro pero se encontraron con la noticia de que el servicio había sido suspendido.

En las estaciones cercanas al estadio Metropolitano, los hinchas se aglomeraron y exigieron que se habilitaran buses que los llevaran a sus destinos, sin embargo esto no ocurrió.

“Nosotros venimos a utilizar el servicio de Transmetro y cuando estábamos en ventanilla y ellos estaban cobrando pasajes. Cobraron como 80 pasajes e hicieron unas filas largas y después salieron con el cuento de que no había servicio y que porque habían cogido 14 buses y los habían partido. Entonces ahora estamos varados, no hay transporte, no hay taxis, no hay nada”, dijo Emmanuel Gómez, Afectado.

Localidad Metropolitana, Digo que al salir del estadio los hinchas querían regresar a sus casas en Transmetro pero se encontraron con las estaciones cerradas.

La molestia de algunos usuarios es que el dinero que tenían para el transporte lo recargaron en la tarjeta del sistema masivo, por eso no tenían cómo devolverse a sus hogares.

“Estaban recargando unos muchachos y salen con que no hay servicio, se robaron la plata”, mencionó Monroy.

Transmetro informó que el servicio fue suspendido desde las nueve de la noche por recomendación de las autoridades luego de que una persona en estado de ebriedad lanzara una botella contra uno de los buses. Durante la evacuación del Estadio la Policía condujo a 20 personas a la UPJ.