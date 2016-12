Usuarios de UNE en Manizales protestan por las desmedidas alzas

Foto: RCN Radio

Líderes cívicos y del comité de servicios públicos, convocaron a usuarios de los servicios de UNE a protestar a las afueras de esas instalaciones para exigir explicaciones por el incremento inesperado en las facturas.

De acuerdo con los usuarios de los servicios de UNE, los incrementos en las facturas del mes de diciembre van desde los 20 mil hasta los 150 mil pesos; según ellos un aumento que no fue comunicado y socializado a la comunidad.

“Son abusivos esos incrementos, por ejemplo, me llegó la factura este mes de 350 mil pesos cuando pagaba 125 mil; estos aumentos son desmedidos y lo peor es que no dan la cara ni solucionan nada” dijo el usuario de UNE, Jhon Jaime Alzate Espejo.

“Soy madre comunitaria y vivo en el barrio Peralonso, que es estrato 2, y el incremento fue de 30 mil, pagaba 70 mil por internet y televisión y me llegó la factura de 103 mil pesos. Si eso pasa con nosotros que somos estratos bajos como será con los estratos altos. Por eso estoy acá, para que me den solución, que me den respuesta” explicó usuaria de UNE, Ofelia Jaramillo.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Óscar Orozco, aseguraron que mantendrán las protestas hasta que representantes de Une de Medellín les de una solución a estos incrementos.

“Según ellos, estos incrementos se dan debido a la alza del dólar, pero esto es incoherente porque ya hubo esa alza y no aumento las facturas. Por eso estamos aquí, esperando una respuesta o al menos que representantes de UNE den la cara y den una solución a los usuarios; mientras tanto mantendremos la protesta” dijo el presidente de la CUT, Óscar Orozco.

Entre tanto, directivos de Une emitieron un comunicado de prensa:

· ¿Cuál fue el porcentaje de aumento en las tarifas de los servicios prestados por UNE?

Para ser preciso en esta respuesta se debe aclarar que el proceso de aumento de tarifas se divide en dos etapas, una primera de fijación de tarifas futuras y una segunda, en la que esta decisión se ve reflejada en la facturación del usuario. En el año 2016 las tarifas de los servicios que presta el grupo UNE (Compuesto por UNE, EDATEL y ETP) se fijaron en hasta un 13.4 % por encima de las del año anterior.

· ¿A qué obedecen dichos aumentos tarifarios entre julio y diciembre?

En el periodo citado únicamente se ha dado un incremento tarifario (fijación de nuevos precios) en diciembre de 2016, el cual corresponde al incremento que la compañía realiza anualmente a los cargos fijos de los servicios. La costumbre comercial establece que cada año las industrias reajustan sus precios según el comportamiento del mercado y el incremento en los costos de producción, entre otros factores.

· ¿Cuáles eran los topes mínimos y máximos de aumento de acuerdo a las regulaciones vigentes?

En materia de tarifas la filosofía trazada por el Gobierno nacional para el sector de las telecomunicaciones es la de la libertad tarifaria, tal y como lo establece el artículo 23 de la Ley 1341 de 2009, así:

Artículo 23. Regulación de precios de los servicios de telecomunicaciones. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones podrán fijar libremente los precios al usuario. La Comisión de Regulación de Comunicaciones sólo podrá regular estos precios cuando no haya suficiente competencia, se presente una falla de mercado o cuando la calidad de los servicios ofrecidos no se ajuste a los niveles exigidos, lo anterior mediante el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la presente ley.

Resultado de esta libertad tarifaria los servicios prestados por UNE no están sometidos a topes mínimos o máximos de incremento de precios.