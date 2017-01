Amilkar Acosta, renunció a la Federación Nacional de Departamentos

Archivo RCN Radio

El director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Amilkar Acosta, renunció al cargo, tras denunciar presiones políticas.

El ex funcionario envió una carta a la Cumbre de Gobernadores, que se realiza en Cali, en la cual manifiesta que “la realidad política de hoy no favorece mi permanencia en la Federación Nacional de Departamentos, a la que he servido hasta alcanzar el posicionamiento y reputación que hoy tiene”.

De igual manera, asegura en el comunicado que “ustedes tienen en su manos el balance de nuestra gestión en este ultimo año, que cuenta de las realizaciones y retos encarados con éxito por parte de la Federación”.

Así mismo, agrega que “espero no haberlos defraudado, ni de haber sido inferior al compromiso, la responsabilidad y confianza por ustedes dispensada

El señor Acosta esta sindicado de haber otorgado un contrato por 17 mil millones de pesos, el cual fue cuestionado por el senador Luis Fernando Galán