Atacado por hinchas del Deportivo Cali, jugador de divisiones menores del América

Kevin Ríos, jugador divisiones menores América, agredido con arma blanca. Foto cortesía club América.

De dos puñaladas fue agredido el delantero canterano sub 20 del América de Cali, Kevin Ríos Orozco, quien de acuerdo con un comunicado emitido por el club escarlata, habría sido atacado por hinchas del Deportivo Cali que se transportaban en un vehículo y que descendieron del mismo para quitarle sus pertenencias.

El comandante de la Policía en Cali, general Hugo Casas, precisó que el caso en este momento se encuentra en investigación, por lo que se trata de determinar si la situación fue generada por un conflicto entre barristas.

“El hecho al parecer no tiene que ver con barras, al parecer se trata de un caso de hurto. Hasta el momento no hemos podido determinar que se trate de un conflicto entre barras y creemos que esto no va a dañar el proceso que se está realizan do en la ciudad, de llevar las barras el próximo miércoles a compartir el estadio en el clásico de América Vs Deportivo Cali”, explicó el oficial.

El club América de Cali rechazó estas actuaciones que afectan el trabajo que se realiza con las barras de los equipos vallecaucanos, el cual busca un acercamiento para erradicar las confrontaciones tanto dentro, como fuera de los escenarios deportivos.