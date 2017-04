Barón Rojo del América aclara que fue mal interpretada su posición sobre el partido Cortuluá-Nacional

Un nuevo comunicado expidió la barra del América Barón Rojo Sur, para aclarar su posición del martes ayer donde señalan que no se hace responsable de la seguridad en Cali en el partido entre Cortuluá y Nacional en el estadio Pascual Guerrero.

Dice en la carta de hoy que fueron los medios de comunicación quienes analizaron de mala forma dicho comunicado, pues desconocen los procesos que han venido realizando con las autoridades locales para vivir los clásicos vallecaucanos con las dos hinchadas y que se ha llevado de manera exitosa.

Afirma en el comunicado que a raíz de este proceso es que están en completo desacuerdo con que la ciudad acoja a una hinchada foránea que además de que no conoce el trabajo que acá se realiza, por sus antecedentes históricos violentos sólo van a lograr indisponer el proceso.

Dice en otros de los apartes que bajo dichos acuerdos y compromisos ellos pueden controlar que no exista violencia en el Pascual y sus alrededores cuando América es local. Sin embargo, este claramente no es el caso. No hay acuerdos, no hay compromisos y no es un partido de América.

Este el nuevo comunicado de la barra Barón Rojo Sur