Bloqueos en la vía Panamericana continuarán, aseguran indígenas

Foto: Colprensa

Voceros del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) confirmaron en Cali que los bloqueos en la vía Panamericana continuarán, hasta tanto no se logre un acuerdo con el gobierno nacional.

Tras conocer un anuncio del ministro del Interior, Guillermo Rivera, quien a través de su cuenta de Twitter dijo que hasta que no se despejen las vías el Gobierno no se sentará a dialogar de nuevo con los indígenas, los voceros del CRIC confirmaron que los bloqueos persistirán si no hay presencia de representantes del gobierno en el municipio de Caldono, Cauca.

Yordy Yunda Pajoy, consejero mayor del CRIC, manifestó que el Gobierno Nacional no les ha ofrecido garantías para levantar los bloqueos. (Lea también: Protestas indígenas: 51 policías heridos y 16 personas capturadas)

“Las comunidades indígenas en el Cauca también han manifestado que el ministro y el gobierno deben atender de carácter urgente para poder dar viabilidad a los temas que venimos trabajando. Las 125 autoridades agrupadas en el Consejo Regional Indígena del Cauca y demás sectores sociales anunciaron que si el gobierno no hace presencia hoy, las vías continúan bloqueadas”, advirtió.

Los nativos argumentan que existen incumplimientos del gobierno a más de 1.300 acuerdos firmados desde la década de los 90. (Consulte acá: Continúan los bloqueos y enfrentamientos en la Delfina)

“En las últimas horas se logró avanzar el algunos temas mínimos; allí los nativos rechazaron que después de varios años el gobierno no hayan atendido puntualmente las exigencias de las comunidades indígenas en varias zonas del país”, puntualizó el consejero mayor del CRIC.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera se encuentra en la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez de Cali, a la espera de instrucciones que permitan determinar si se reanudan las conversaciones con los líderes indígenas del Cauca.