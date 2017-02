Campeones olímpicos están en Cali para participar en Copa Mundo de Ciclismo de Pista

Juan Esteban Castro Laverde (L) of Colombia and teammate Santiago Restrepo Valencia celebrate their gold medal win in the men's cycling team pursuit at the 2015 Pan American Games in Toronto, Canada, July 19, 2015. AFP PHOTO/GEOFF ROBINS

39 países y 9 equipos profesionales están en Cali para participar en la Copa Mundo de Ciclismo de Pista, que se realizará entre el 17 y 19 de febrero del presente año. Las pruebas de velocidad se desarrollarán, en el velódromo Alcides Nieto Patiño, a partir de las 2 de la tarde. En las competencias participarán campeones mundiales y olímpicos, entre ellas, Cristina Voguel, de Alemania; y Francois Pervis, de Francia. Los ciclistas que alcancen los mejores puntajes clasificarán al Mundial de Hong Kong, cuyo evento se cumplirá en abril de este año. Entre tanto, Colombia estará representado por Fabián Puerta, Santiago Ramírez y Rubén Murillo.