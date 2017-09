Delincuentes roban vehículo de Asodisvalle, utilizado para movilizar ayuda para discapacitados

Camioneta robada a la Fundación Asodisvalle. Foto tomada de Facebook.

El vehículo hurtado, mediante la modalidad de halado, era utilizado por la fundación ASODISVALLE para la recolección de donaciones y de reciclaje, que es vendido para la compra de elementos que requieren los niños discapacitados.

Myriam Aristizábal, representante legal de la fundación dijo que lamentablemente una vez se registró el robo, que tuvo lugar la noche anterior, no tuvo ningún apoyo de las autoridades caleñas, lo que impidió la recuperación del automotor.

“No hay una buena gestión al instante. Yo me sentí muy sola porque Jeison no está en el país y no tuve esa respuesta, ese apoyo de las autoridades; y apenas hoy cuando los medios nos han prestado esa ayuda, ya se pronuncia la Policía para colaborar”, indicó.

Jeison Aristizábal, ganador del concurso Héroe CNN 2016, quien se encuentra en los Estados Unidos realizando una gira de conferencias, hizo un llamado a la Policía Metropolitana de Cali para que logre la ubicación del vehículo, el cual no se encontraba asegurado. A su vez lamentó la situación de inseguridad que atraviesa la ciudad.

“Esto es muy preocupante porque alguna parte de los recursos se recogen de lo que hacemos con la camioneta. Muy lamentable la seguridad de Cali. Esperamos que la Policía pueda hacer algo, por lo que agradeceríamos mucho”, dijo Aristizábal.

Sandra Álvarez, progenitora de uno de los niños que atiende directamente Asodisvalle, sostuvo por su parte que lo ocurrido afecta a toda una comunidad.

“Que devuelvan la camioneta, que se pongan la mano en el corazón porque no saben el daño que le hacen a los niños y a Jeison porque uno ha visto como se sacrifica él para conseguirle las cosas a los niños”, comentó la madre de familia.

Hasta el momento la Policía no se ha pronunciado sobre el robo de la camioneta Mazda B2200 de placas BHH-125, que fue robada de un parqueadero del barrio Villa del Prado.