El gobierno nacional caducó el contrato de concesión del Ferrocarril del Pacífico

La agencia Nacional de Infraestructura, ANI, declaró la caducidad del contrato de concesión de la Red Férrea del Pacífico por el incumplimiento de una serie de normas contempladas en el contrato.

A esta decisión se suma la sanción que le ratificó de una multa millonaria por parte de la Superintendencia de Transporte.

La caducidad está basada en seis cargos entre ellos, el violar el régimen de enajenación de la propiedad accionaria establecido en el contrato de concesión, por no solicitar ni tener autorización de la ANI para este proceso; no acreditar la capacidad financiera ante la variación de la composición accionaria, además de no responder en el plazo contractualmente establecido los requerimientos de aclaración o de información que le formuló la ANI para la entrega de esta información.

El proyecto de la Red Férrea del Pacífico, buscaba la rehabilitación, conservación, operación y explotación de este corredor que conecta a Buenaventura-Cali y Cali-La Felisa y Zarzal- La Tebaida.

Entre tanto hay que recordar que más de cien trabajadores de esta empresa adelantaron hace unas semanas plantones exigiendo el paro de sus sueldos y otras prestaciones sociales.