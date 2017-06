Invito a Colombia a tener confianza en el proceso: Presidente Santos

El presidente Juan Manuel Santos dijo en Cali momentos después del acto simbólico cumplido en el norte del Cauca, en el que las Farc entregaron el 60% de sus armas, que este se convierte en otro día histórico para Colombia.

“Finalmente se está concretando un paso muy importante, la dejación de las armas por parte de las Farc. Lo que presenciamos fue la segunda fase, la semana entrante terminaremos el 100%”, expresó.

El jefe de Estado precisó que este acuerdo ha sido un acuerdo bueno para terminar el conflicto y un buen acuerdo para evitar que ese conflicto se repita en el tiempo.

De la misma manera, invitó a los colombianos a vencer la desconfianza en el proceso, la cual ha sido infundada por algunos.

“Llevamos escasos seis meses y ya la dejación de las armas está en pleno proceso pero no solamente la dejación de las armas sino que se está cumpliendo con el resto de los puntos del acuerdo. Ninguno es fácil, ninguno se da de la noche a la mañana, pero en la medida que avance lo más rápido posible, vamos generando esa palabra mágica que es la que tenemos que alimentar todos los días que es la confianza”, dijo.

Al escuchar reclamos por parte de Iván Márquez, uno de los jefes de la delegación de las Farc sobre el avance lento de la seguridad física y jurídica, el mandatario de los colombianos dijo que si bien han existido demoras en estos procesos como el de amnistías, el Estado cumplirá y que es necesario que esta se mantenga y se garantice en el futuro.

“El Congreso ha cumplido, hasta el momento en lo que se refiere por ejemplo a la reincorporación, prácticamente todas las normas legales, reformas constitucionales, leyes, decretos ley, se han aprobado; ya son parte de nuestra constitución de nuestras leyes, tal vez con la excepción de la justicia especial de paz”, sostuvo Santos.

El expresidente español Felipe González y quien sirvió de garante en el proceso, dijo que después de 50 años de conflicto en el país, este momento esperado por muchos como él, finalmente llegó.

“La paz es la condición necesaria, pero no es la condición suficiente. Sin paz no se construye ni desarrollo ni justicia social, no se hace una política incluyente, hace falta después la participación activa de todos para construir una Colombia con una democracia más próspera. Pero no se engañen porque los propagandistas de la no paz, pueden no valorar ese hecho”, enfatizó.

A su turno, el expresidente Uruguayo, José Pepe Mujica, consideró que este proceso de paz, es un laboratorio de la historia que debe triunfar.

“Colombia es un laboratorio de la historia, no lo hagamos fracasar, por favor pueblo colombiano, el principal actor eres tú que andas por las calles y por la vida”, puntualizó Mujica.