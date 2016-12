No hubo irregularidades en la posesión de la gobernadora del Valle: secretaria General del Departamento

Foto RCN Radio Cali.

La posesión de la gobernadora electa Dilian Francisca Toro, el primero de enero de este año ante la Notaria Quinta de Cali, Gloria Restrepo, es legal dijo la secretaria General del Departamento, Norma Hurtado.

Señaló que no hay ninguna irregularidad, porque le correspondió asumir sus labores ante dicha funcionaria, ya que no lo pudo hacer ante la Asamblea del Valle, porque los diputados no estaban ejerciendo a raíz de una demanda contra una curul, ni tampoco ante el Tribunal Superior, puesto que los magistrados se encontraban en la vacación judicial, por lo que le tocó cumplir con los requisitos para que fuera una posesión excepcional como lo ordena el régimen departamental en su artículo 92.

Agregó que la anterior aclaración está contenida, junto con la documentación correspondiente, en el oficio enviado a la Procuraduría para la Vigilancia Administrativa, que solicitó una respuesta sobre este caso.