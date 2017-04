Para que no nos roben, lo mejor es no dar papaya: Alcalde de Cali

Alcalde de Cali con exarquero Alexis Viera. Foto cortesía Alcaldía de Cali.

El Alcalde de Cali, Maurice Armitage insistió en que los ciudadanos deben mantenerse alerta a las situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad de su patrimonio.

A su juicio, lo importantes es: “No dar papaya. Yo no puedo tapar el sol con un dedo, aunque la gente me lo critica. No se trata de decirlo por decirlo, se trata de hacerle la vida más difícil a los ladrones: es cierto que no hemos logrado reducir las cifras del asalto callejero, pero hemos avanzado en otras“.

Estas declaraciones fueron entregadas por el mandatario local, tras una reunión que sostuvo Alexis ‘El Pulpo’ Viera, para analizar el caso en el que resultó afectada su esposa, Andrea Fabiana Espel Ramos.

Durante el encuentro, el exAmérica de Cali, manifestó su inconformidad con los hechos de seguridad que han impactado a su familia, uno de los cuales le costó la movilidad en un hecho ocurrido en el año 2015.

El alcalde de Cali, se comprometió a implementar nuevas medidas de seguridad para contrarrestar el accionar de los delincuentes. Sin embargo, insistió en que el mayor problema que se registra en la ciudad es de carácter social, pero acogió las propuestas de Viera, quien ha venido trabajando con jóvenes en riesgo.

“Ojalá en Cali tuviéramos más Alexis para avanzar en esta sociedad. No se trata de quedarnos en el problema y con este nuevo suceso demuestra ser un gran hombre que está a la altura del perdón y el trabajo. Acogemos sus críticas“, aseguró Armitage.

Por su parte el hoy entrenador de arqueros, destacó la solidaridad que ha tenido el alcalde con su núcleo familiar, pero advirtió que la justicia no funcione sólo para las personas reconocidas.

“Tiene razón, hay que trabajar por la juventud. No se puede tapar el sol con un dedo, pero si debe existir un frente mucho más activo para contrarrestar problemas como estos en nuestra ciudad“, añadió Alexis.

Lo anterior tuvo lugar luego de las manifestaciones del exdeportista uruguayo en sus redes sociales, con las que manifestaba desencanto por la situación de seguridad que se vive en la ciudad.